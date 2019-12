La roulette de finition est ma nouvelle fonctionnalité préférée de Destiny 2

Tuer des hordes des mêmes extraterrestres encore et encore se sent beaucoup plus vivant grâce aux nouveaux finisseurs aléatoires de Destiny 2.

Les finisseurs semblaient être une idée amusante mais surtout superflue lorsque Bungie les a ajoutés au jeu avec la sortie de l'extension Shadowkeep en octobre. L'option d'effectuer un coup de grâce entre en jeu lorsqu'un joueur a un ennemi faible, auquel cas au lieu de le tuer avec une attaque en mêlée ou un autre coup à la tête, le joueur peut lancer une animation spéciale pour faire quelque chose de cool tout en envoyant l'ennemi voler dans l'au-delà. Le seul problème était qu'il n'y avait pas beaucoup de finisseurs parmi lesquels choisir, et même lorsque vous en trouviez un que vous aimiez, le faire encore et encore devenait ennuyeux très rapidement.

En réponse aux nombreux appels de la communauté, Bungie a décidé de pimenter les choses avec Season of Dawn. Maintenant, au lieu d'équiper un finisseur particulier et de l'utiliser à plusieurs reprises, le jeu sélectionne automatiquement l'un de vos finisseurs au hasard à utiliser sur un ennemi gravement blessé. Il sélectionnera tous les éléments de votre inventaire ou un plus petit sous-ensemble de ceux que vous préférez. Il est rapidement devenu l'un des meilleurs ajouts de la nouvelle saison.

Au lieu d'être juste une distraction supplémentaire, les finisseurs se sentent maintenant comme un système mini-combo à part entière: un nettoyeur d'horloge ici suivi d'un coup de pied flash là-bas, puis d'un poing de fureur au mini-patron qui est enfin proche de la mort. On dirait que Destiny s'est construit jusqu'à ce point depuis un certain temps. L'attaque de mêlée de base du jeu est satisfaisante, mais elle est la même à chaque fois. Les épées vous permettent d'accéder à une vue à la troisième personne et de réaliser des combos de swing rapides à trois coups presque comme si vous étiez dans un jeu d'action hack'n n slash. Avec un arsenal de finisseurs rotatifs à votre disposition, Destiny 2 ressemble maintenant parfois à un jeu de combat. Le sang et les tripes ne jailliront peut-être pas de la tête d'une Cabale quand je lui percerai la tête, mais cela me rend toujours aussi étourdi que la première fois que j'ai réussi à saisir un décès dans Mortal Kombat.

Actuellement, le seul inconvénient de la roulette de finition est que les mouvements sont difficiles à trouver. Une grande partie du plaisir de Destiny 2 consiste à vous rendre cool en vous habillant d'une armure spatiale éblouie et en montrant des jouets soignés comme des coquilles fantômes rares, des moineaux et des emotes. Mais la plupart des plus belles images nécessitent de dépenser une certaine somme d'argent dans la boutique Eververse du jeu, et les finisseurs sont certaines des fonctionnalités les plus chères disponibles à 8 $ chacune. Il n'y a toujours pas encore une tonne de finisseurs dans le jeu, donc ils n'ont pas tendance à abandonner souvent des engrammes Bright que les joueurs peuvent gagner simplement en jouant. Au début de Season of Dawn, j'ai acheté cinq engrammes et je n'en ai pas reçu.

Cette saison, Bungie rend la plupart des nouveaux cosmétiques achetables pour Dust qui peuvent être gagnés dans le jeu, mais cela n'inclut pas tous les finisseurs, et cela signifie également que les joueurs doivent attendre la semaine où ils apparaissent dans la rotation du magasin. les attraper. À l'époque où les finisseurs se sentaient comme une réflexion après coup, il était plus facile d'ignorer le magasin, mais maintenant je me retrouve à dépenser de l'argent plus librement. Je suppose que ce n'était qu'une question de temps avant que Destiny 2 ne trouve une forme de personnalisation pour laquelle je serais prêt à débourser.

