la route vers PlayStation 5 commence

“The Road to PS5” est diffusé aujourd’hui à 17h00 (heure espagnole) avec Mark Cerny, concepteur de la console, comme protagoniste principal.

L’attente est terminée. Après des semaines de silenceSonyIl est prêt à montrer au monde les détails concrets de l’architecture de la PS5, la nouvelle console du constructeur japonais, dans une conférence qui sera diffusée dans le monde à partir de 17h00 (heure de Madrid) / 10h00 (heure de CDMX) . Soyez une vidéo oùMark Cerny, qui était également un concepteur de PlayStation 4, offrira une grande avance informative sur le système.

De la société japonaise, ils n’ont pas fourni d’indices sur quoi donner de cet appel, si en plus deprésenter les différentes spécifications et fonctions qui permettent le matériel attenduPlus de nouvelles seront proposées sur le DualShock 5 qui, selon un récent brevet, pourrait prendre en charge la charge sans fil, ainsi que d’autres problèmes plus liés à la plate-forme en tant que service. Enfin, on ne s’attend pas non plus à connaître le prix de l’appareil aujourd’hui.

Allons-nous mettre un visage sur la version commerciale de la PS5 aujourd’hui?

Ce qui est clair, c’est que“le chemin vers PS5”Il débute cet après-midi en laissant de côté la première avancée sur la puissance de la console de début 2019.

Pendant que l’heure fixée pour le chat avec Mark Cerny arrive, vous pouvez consulter les principales nouvelles confirmées sur PS5 dans cette spéciale. En revanche, au cours de ces derniers jours, différentes personnalités se sont prononcées. Sans aller plus loin, hier, le journaliste de Kotaku, Jason Schreier, a déclaré que la PlayStation 5 disposera du matériel le plus excitant des 20 dernières années selon ses sources.

Les utilisateurs pourront commencer à s’autoévaluer à partir de 17h00 (heure péninsulaire espagnole) / 10h00 (heure CDMX). De 3DJuegos, comme d’habitude, nous suivrons l’événement à la minute pour vous apporter les principales nouvelles.

En savoir plus sur: Sony, PS5 et PlayStation 5.

.