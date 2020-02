La saga complète sans collectionner de goujons

Chaque fois que je jouais aux jeux LEGO Star Wars, je passais beaucoup trop de temps à cultiver des étalons. Je l’ai fait parce que la collecte de clous vous permet de débloquer de nouveaux personnages, de nouvelles fonctionnalités et aussi parce que c’est satisfaisant. Mais un joueur a décidé d’essayer de jouer à travers tous les jeux LEGO Star Wars en évitant chaque plot.

YouTuber, Sovern Gaming, aime vraiment les jeux LEGO Star Wars. Ils ont donc décidé l’année dernière de voir s’il était possible de battre l’intégralité du jeu LEGO Star Wars: Complete Saga sans collecter de crampons. Ce n’est pas. Mais à la fin, ils avaient battu tout le match et n’avaient récolté que 212 tenons. Considérant que la plupart des joueurs collecteront des centaines de crampons dans un seul niveau en jouant normalement, c’était impressionnant Mais Sovern n’avait pas fini avec ce jeu sauvage.

Plus tôt cette semaine, ils ont mis en ligne une nouvelle vidéo où ils ont fait la même chose que la dernière fois, mais avec un gros changement. Auparavant, ils ont essayé ce défi en mode histoire sans extras ni coopération. Maintenant, ils voulaient voir à quel point le nombre de clous nécessaires pourrait descendre s’ils utilisaient tout ce qui est dans le jeu et jouaient en mode gratuit, ce qui vous permet de basculer entre plusieurs personnages, qui peuvent vous aider dans des niveaux qu’ils n’apparaissent pas normalement dans.

Le résultat final est bien inférieur à 212, Sovern ne collectant que 31 plots. Pour réussir cette course, Sovern Gaming a dû utiliser quelques astuces différentes. L’un des plus intéressants est un truc appelé “Yodaka Jumping”. C’est là que vous utilisez Yoda et les personnages Droideka pour sauter haut et par-dessus des murs et des objets que vous ne pouvez normalement pas franchir.

Une autre astuce intéressante est simple mais utile. Parfois, dans LEGO Star Wars, le jeu vous fera juste apparaître au début d’un niveau juste au-dessus d’un plot. Mais si vous spammez le bouton de changement de personnage avant le début du niveau, vous pouvez éviter ces clous ennuyeux.

Les goujons sont quelque chose que j’ai adoré collectionner dans les jeux LEGO, mais après avoir vu Sovern Gaming se rapprocher si près de battre une zone sans clous, pour trouver un goujon aléatoire placé dans un endroit qui ne peut être évité, j’ai commencé à me fâcher contre le goujons. Allez, salauds. POURQUOI mettre un goujon à côté de cette porte ?? Pourquoi?

