La saga GTA est un best-seller et ce sont les chiffres de Grand Theft Auto, jeu par jeu

La saga RockStar est un phénomène, mais combien chaque chapitre a-t-il vendu?

Il existe des franchises qui sont ignifuges.Phénomènesque nous ne voyons guère à quelques reprises au cours de l’histoire, qu’ils survivent au passage du temps et que chaque jour ils jouent dans des nouvelles de leur voyage réussi. Minecraft, Pokmon … et Grand Theft Auto. La saga RockStar se vend depuis des annéescopie ce nombre dans les millions, et il est évident que l’avenir qui nous attend n’est pas différent.

Depuis la fin des années 1990, lorsque les Américains conservaient le nom deConception DMA, jusqu’à l’année en question, dans laquelle RockStar est l’une des principales sociétés du secteur. Cela fait longtemps et nous avons bénéficié de nombreuses livraisons, maiscombien chacun a vendu?Aujourd’hui, nous passons en revue les chiffres atteints par chacun d’eux.

GTA – 2,4 millionsL’origine, malgré le fait que DMA Design – plus tard RockStar North – était déjà immergé dans Body Harvest (un bac à sable pour Nintendo 64). Près de deux millions et demi à cette époque n’étaient pas du mucus de dinde pour être une première. Plus de vingt-trois ans se sont écoulés et sa formule jouable reste impeccable. Regardons les choses sous un autre angle, mais nous avons déjà compris ce que la formule pouvait donner d’elle-même.

GTA 2 – 3,4 millionsLe deuxième épisode est venu juste quelques années après son prédécesseur – et après deux extensions pour lui. La saga a commencé à s’installer grâce à une proposition continuiste, mais avec une facette audiovisuelle supérieure. Environ un million de plus que le chapitre précédent montrait clairement que le grand public avait pris goût au genre. La salle d’attente du phénomène qui allait se déchaîner.

GTA III – Plus de 13 millionsCe n’est pas l’un des plus populaires parmi les fans de la franchise, bien que son importance soit incontestable. Et c’est que sauter à trois dimensions est un moment spécial pour toute licence. Un jeu qui a surpris tout le monde en 2001, et qui a jeté les bases de ce qui était le présent et ce qui est le futur. Tu te souviens du Dodo? C’était la première fois que nous prenions le volant d’un véhicule aérien.

GTA: Vice City – 16 millions de msPeut-être l’un des versements les plus appréciés de la série. Et c’est que, pour beaucoup, Vice City était unique grâce au cadre de sa ville homonyme. Grand Theft Auto III a placé la barre très haut, et ce nouvel épisode vous a dépassé dans chacune de ses sections. Il a également fait de même dans les ventes, car 16 millions d’exemplaires étaient un chiffre exorbitant à l’époque. Une légende vivante du jeu vidéo.

GTA: San Andreas – 21,5 millionsVous ne pouvez pas parler de PlayStation 2 sans le faire à propos de Grand Theft Auto: San Andreas. Le jeu a atteint plus de plates-formes, mais la console Sony était la plus vendue avec une différence épouvantable. Pour la première fois, la saga a misé sur les milieux ruraux grâce à une gigantesque carte et des véhicules de toutes sortes. Pour beaucoup, l’aventure de Carl Jhonson sera toujours l’une des meilleures de l’histoire.

Avance GTA – 0,3 millionL’adaptation de la franchise au marché du portable était intéressante, mais ses chiffres étaient loin – bien plus que prévu – de ses “frères aînés”. Se mettre aux commandes, c’était voyager automatiquement vers les origines de la saga, malgré un décor à Liberty City en raison de l’histoire se déroulant parallèlement à celle de Grand Theft Auto III. Si vous êtes curieux, essayez.

GTA IV – Plus de 22 millionsIl semblait impossible qu’un nouvel épisode puisse dépasser les chiffres énormes de GTA: San Andreas, et l’aventure de Niko Bellic sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360 l’a fait en un temps record. Penser que nous l’avons reçu depuis plus de douze ans nous amène à apprécier à quel point nous ignorons le passage du temps. L’un des titres qui a défini la dernière génération. Le jeu comportait deux extensions.

GTA: Chinatown Wars – Plus de 2,5 millionsEn plus d’atterrir sur PlayStation Portable, la saga a essayé à nouveau sur une console Nintendo, et cette fois, elle a réussi à transcender bien plus que Grand Thef Auto Advance. Un million et demi n’est pas mal pour une console dont les gros badges dominaient une grande partie du marché. Regardons cela d’un autre point de vue, et le développement de l’histoire et le rythme jouable étaient assez bons.

GTA: Libery City Stories – 6 millions de msNature portable, mais musculaire de bureau. L’aventure de Toni Cipriani – un employé de Salvatore Leone – à travers Liberty City, une ville que nous avons visitée pour la troisième fois dans la saga, a atteint PlayStation 2 et PlayStation Portable. Un versement très digne co-développé par RockStar North et RockStar Leeds, qui met l’ordinateur portable Sony à la limite. Il est également disponible sur les appareils mobiles.

GTA: Vice City Stories – 11 millions de msLe retour dans l’une des villes fictives les plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo était très attendu. Le titre, qui a réussi à dépasser les onze millions d’exemplaires vendus dans le monde, a été localisé quelques années après les événements de Grand Theft Auto: Vice City. La version PlayStation Portable était la plus populaire et, à ce jour, elle fait partie des jeux les plus appréciés de la console.

GTA V – Plus de 115 millionsL’un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. Le chiffre était supérieur à 115 millions au cours des derniers mois de l’année dernière, et vu qu’il continue d’être un véritable phénomène de masse, il pourrait parfaitement approcher les 120 millions. L’un des coupe-feu qui ne manque pas votre rendez-vous avec toutes les listes de vente que nous voyons tous les mois.

En savoir plus sur: GTA, GTA 2, GTA III, GTA IV, GTA San Andreas, GTA City Stories, GTA: Vice City, GTA: Vice City Stories, GTA: Chinatown Wars et GTA V.

.