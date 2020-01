La saison 2 de Watchmen est peu probable alors que Damon Lindelof s’éloigne

Watchmen, la série HBO qui faisait suite au roman graphique emblématique d’Alan Moore et Dave Gibbons, était notre émission de télévision préférée de 2019. L’émission, qui a remixé des parties de la bande dessinée originale et s’est avérée incisive et intelligente dans son examen de la mythologie des super-héros, de la race , le genre et le monde créé par Moore, a été un triomphe à la fois critique et commercial.

Cependant, il semble qu’une deuxième saison soit peu probable, avec le showrunner Damon Lindelof (Lost, The Leftovers,) se tenant aux commentaires qu’il a faits peu de temps après la fin de la saison.

Sur le podcast officiel des Watchmen en décembre 2019, Lindelof a déclaré qu’il était “peu probable” qu’il fasse une deuxième saison, même s’il semblait ouvert à l’idée qu’une bonne idée pourrait lui venir. Cela ne s’est apparemment pas encore produit, et Lindelof a réaffirmé à USA Today qu’il n’a actuellement aucun intérêt à faire une deuxième saison, après avoir raconté l’histoire qu’il voulait raconter.

Lindelof aurait déclaré qu’il avait donné à HBO sa bénédiction pour avancer sur une deuxième saison sans lui, mais le chef de la programmation de la chaîne, Casey Bloys, a déclaré qu’il était peu probable que cela se produise. “Il serait difficile d’imaginer le faire sans que Damon ne soit impliqué d’une manière ou d’une autre”, a-t-il déclaré.

Cependant, il semble qu’il soit intéressé par le prochain projet de Lindelof. “Nous sommes très fiers de Watchmen, mais ce qui m’intéresse le plus, c’est ce que Damon veut faire.” Bloys dit que si Lindelof change d’avis ou veut aborder Watchmen comme une série “d’anthologie” semblable à True Detective ou Fargo, HBO serait enthousiaste.

Alors que certains téléspectateurs peuvent désespérer de l’absence de résolution du cliffhanger apparemment à la fin de la série, il convient de noter que Lindelof a déclaré que, dans son esprit, ce qui se passerait sans ambiguïté.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Watchmen de HBO – Les plus grandes questions sans réponse