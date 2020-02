La saison 2 pourrait inclure un Battle Royale a Call of Duty: Modern Warfare

Comme Activision avait avancé, la saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare (2019) a commencé aujourd’hui. Après avoir été disponible quelques heures seulement, les joueurs ont déjà pu découvrir tout le contenu que le jeu enregistre, ainsi que quelques surprises. Nous disons cela parce qu’il existe un indice qui pourrait indiquer que les utilisateurs pourront bientôt profiter d’un mode Battle Royale.

Avec l’arrivée de la mise à jour de la saison 2, une nouvelle section a été ajoutée dans laquelle l’annonce «classée» est lue, ce qui fait penser aux utilisateurs qu’un nouveau mode de jeu est en route. De toute évidence, la façon dont les utilisateurs pensent davantage est la Battle Royale; après tout. C’est le plus populaire du moment.

Mais cela ne s’arrête pas là, car les premières vidéos de l’intro du film de la saison 2 ont commencé à apparaître et cela inclut encore plus d’indices qui suggèrent que ce n’est qu’une question de temps avant l’arrivée du composant tant attendu de Battle Royale. Ainsi, on le croit parce que la scène, mettant en vedette Ghost, pourrait facilement être celle d’un jeu de cette façon, car, bien qu’au début on voit que le conflit est entre certains groupes, plus tard, il est possible de voir que la confrontation est en fait une à grande échelle, avec des fronts différents, et il y a encore plus de spéculation quand on voit un avion lancer des renforts sur le champ de bataille.

Pour le moment, le mode Battle Royale n’est pas confirmé pour Call of Duty: Modern Warfare (2019); En fait, Infinity Ward a mentionné avant le lancement du titre qu’il était axé sur l’expérience d’un joueur. Cependant, dans le jeu, certains indices suggéraient que le titre inclurait le mode plus tard, ce qui ne causerait pas beaucoup de surprise, compte tenu du fait que la livraison précédente, Call of Duty: Black Ops 4, l’incluait. Apparemment, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour le savoir, mais si c’est vrai, il est très probable qu’il soit disponible à partir d’un point de la saison 2.

Avec l’arrivée de la saison 2, un nouveau Battle Pass sera également disponible, avec lequel les joueurs pourront recevoir des récompenses. L’élimination des boîtes à butin a été bénéfique pour le jeu, car elle a ainsi réussi à générer plus de profits grâce aux microtransactions.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) est en vente sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez son dossier ou connaître ses caractéristiques si vous consultez notre revue écrite.

