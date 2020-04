La saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone démarre le 8 avril

Par Stephany Nunneley,

Samedi 4 avril 2020 16:14 GMT

Infinity Ward a annoncé quand vous pouvez vous attendre à ce que la saison trois de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone démarre.

Guerre moderne et Warzone les joueurs peuvent s’attendre à ce que la saison trois commence la semaine prochaine le 8 avril.

Les détails sur ce à quoi s’attendre n’ont pas été fournis au moment de la publication, mais nous nous attendons à ce que cela change au début de la semaine prochaine avant le début officiel de la saison.

Saison 3.

4.8.20. # Warzone #ModernWarfare pic.twitter.com/UdjN4HjP5y

– Call of Duty (@CallofDuty) 3 avril 2020

Comme vous pouvez le voir sur le tweet, l’image taquine à quoi s’attendre avec le nouveau contenu (merci, Blue).

En attendant, les deux jeux distribuent ce double XP, double XP d’armes et progression à deux niveaux dans le Battle Pass ce week-end, et l’éditeur propose gratuitement aux propriétaires de Battle Pass dix niveaux entiers gratuits.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Ce week-end, les joueurs de Warzone peuvent également accéder gratuitement à la liste de lecture multijoueur de Modern Warfare avec Stocked Up, Locked Down et les cartes Shoot House (6v6) et Atlas Superstore (10v10).

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}