La saison 3 de la série Castlevania a déjà une date de sortie!

Bien qu’en décembre, il ait été révélé que la nouvelle saison de la série à succès Castlevania était très proche, la vérité est que les informations se sont révélées incorrectes, de sorte que les fans ont été déçus de savoir qu’ils devraient attendre 2020 pour le voir. Heureusement, nous savons combien de temps ils cesseront d’attendre, car Castlevania Season 3 a déjà une date de sortie.

Le compte officiel Netflix sur Twitter vient de publier que la prochaine saison Castlevania sera disponible dans environ 1 mois, le 5 mars. Pour ravir encore plus les fans, Netflix a partagé une nouvelle image des personnages qui jouera un rôle clé dans les nouveaux chapitres et a déclaré qu’il y aurait “plus de mystère, de meurtre, de chaos et de vampires que jamais”.

Sur l’affiche, vous pouvez voir Carmilla, ainsi que Allucard, Trevor Belmont et d’autres personnages qui seront de retour dans la saison 3. De plus, vous pouvez jeter un œil à l’un des 3 personnages qui feront leurs débuts en mars.

Dans cette nouvelle saison, Trevor Belmont jouera un rôle essentiel et avec ses coéquipiers, il trouvera un moyen de sauver l’humanité des plans de ses adversaires malveillants. La saison 3 comprendra 10 épisodes. Nous vous laissons avec la publication ci-dessous.

. @ Castlevania est de retour le 5 mars, et il y a plus de mystère, de meurtre, de chaos et de vampires que jamais. #Castlevania pic.twitter.com/9se4mRR2K8

– NX (@NXOnNetflix) 4 février 2020

Maintenant que vous savez quand vous pouvez regarder la nouvelle saison, dites-nous, attendez-vous avec impatience cette date? Avez-vous vu les 2 saisons précédentes? Partagez vos réponses dans les commentaires.

Si vous souhaitez vérifier plus d’images des nouveaux personnages et de Carmilla, sur cette page, vous pouvez trouver une autre affiche. Nous vous invitons également à visiter ce site si vous souhaitez en savoir plus sur la série de vampires de Konami. Si ce qui compte, c’est la série Netflix, alors dans Tomatazos, vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet et plus de productions.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.