La saison des dignes de Destiny 2 – Tout ce que vous devez savoir

Destiny 2 poursuit son déploiement de nouveaux contenus avec la Saison des Dignes le 10 mars, avec de nouveaux éléments d’histoire, de nouvelles activités et un nouveau butin. Bungie a finalement exposé certains détails sur ce que nous pouvons attendre de la nouvelle saison, y compris le retour du plus grand défi PvP de Destiny, les Trials of Osiris. Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu complet – il y a beaucoup de chemin à parcourir.

Les essais sont l’élément le plus important de la nouvelle saison. L’événement du week-end offre certaines des récompenses les plus importantes et les plus difficiles à gagner de Destiny 2, mais seulement si vous parvenez à passer plusieurs tours de jeu compétitif sans défaite. Trials est hors jeu depuis 2018, donc son retour est très important pour certains des fans les plus dévoués de Destiny 2.

Si vous êtes plutôt un joueur PvE, il y a aussi beaucoup pour vous. La saison des dignes consiste à travailler avec Rasputin, l’IA géante qui était au cœur de l’expansion de Warmind, et la nouvelle activité Seraph Tower consiste à travailler avec d’autres joueurs pour alimenter l’ordinateur afin qu’il puisse défendre le système solaire. Ceux-ci sont couverts sur la feuille de route du contenu de la saison. Nous savons également que vous poursuivrez The 4th Horseman, un fusil de chasse exotique du premier Destiny, qui est apparu dans la bande-annonce de la saison.

Il y a beaucoup plus de détails pour la saison des dignes dans la vidéo ci-dessus – mais ne soyez pas surpris si Bungie glisse quelques secrets qu’il n’a pas placés sur la feuille de route également.