La saison deux et une nouvelle frontière maintenant disponibles sur Switch

The Walking Dead: Season Two et The Walking Dead: A New Frontier sont maintenant disponibles dans l’eShop européen Nintendo Switch, dans un mouvement qui a laissé plus d’un utilisateur avec un visage de surprise (et de joie) depuis que les deux jeux ont subi un retard indéfini après leur annonce en septembre dernier.

Terminer la saga Clementine dans The Walking Dead pour Nintendo Switch

Les deux jeux sont disponibles à partir de ce moment au prix de 14,99 euros chacun. L’arrivée de ces deux titres se termine, en quelque sorte, par les aventures basées sur la bande dessinée, et plus spécifiquement par l’aventure de Clémentine, le principal protagoniste de la saga. Ces deux matchs sont, en particulier, la deuxième et la troisième saison, et puisque nous avons déjà eu l’occasion d’obtenir le premier et le la dernière saison des jeux sur Nintendo Switch, qui tous deux sont déjà en vente par surprise, nous donne la possibilité de les apprécier pleinement dans l’hybride du début à la fin. Cependant, il y aurait encore un cinquième jeu à venir pour que, indépendamment des aventures de Clémentine, on puisse dire que la série est complète sur Nintendo Switch, puisqu’elle serait quand même ajoutée The Walking Dead: Michonne, le chapitre basé sur le personnage et qui se déroule en parallèle avec les faits originaux du reste des jeux vidéo.

Compte tenu de ce qui s’est passé avec la saison deux et une nouvelle frontière, vous attendez-vous à ce que quelque chose de similaire se produise dans le cas de cette dernière?

