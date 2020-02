La saison en cours de Fortnite Chapter 2 se termine en avril

Par Emily Gera,

Lundi 24 février 2020 23:04 GMT

La saison en cours de Fortnite Chapter 2 pourrait prendre fin le 30 avril.

La date de fin de cette saison, initialement repérée par PCGamesN, apparaît dans un message en jeu lorsque vous achetez le Battle Pass. Le message fait référence à une politique de remboursement du pass et suggère que Fortnite Chapter 2, Season 2 prendra fin dans 10 semaines.

Bien qu’Epic n’ait pas encore annoncé publiquement la date de fin de cette saison, il convient de noter que les saisons Fortnite durent généralement environ 10 semaines – donnez ou prenez quelques semaines de temps de développement supplémentaire.

La nouvelle saison de Fortnite a commencé le 20 février. Comme nous l’avons signalé à l’époque, cette saison a introduit un tas de nouveaux skins et récompenses à collecter cette saison, ainsi que l’introduction de The Agency et d’un nouveau centre d’espionnage appelé The Hideout.

Au fil de la saison, vous pouvez terminer des missions pour gagner des variations bonus de vos skins – Ghost ou Shadow. Il y a aussi de nouveaux LTM impliquant des bombes massives, se cachant dans des boîtes en carton à la Solid Snake et un animal de compagnie pouvant être roulé. Et vous pouvez même déverrouiller un skin Deadpool.

