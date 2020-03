La saison inaugurale de Pokemon Go Battle League commence la semaine prochaine

Si vous voulez être le meilleur comme personne ne l’a jamais été, alors préparez-vous pour la saison inaugurale de Pokemon Go Battle League. Il commence le 13 mars et offre aux entraîneurs la chance de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde entier et de se hisser au sommet.

À partir du 13 mars à 13 h 00 PT / 16 h HE, la Pokemon Go Battle League vous oblige à sortir dans le monde et à marcher pour pouvoir entrer. Les événements dans le jeu au Japon, en Corée du Sud et en Italie sont en cours dans les limbes, probablement en raison du coronavirus qui rend l’interaction publique accrue dangereuse.

Après avoir parcouru cinq kilomètres, vous aurez accès à la ligue et débloquerez cinq matchs en ligne. La poussière d’étoile que vous recevez dans les batailles est déterminée par votre rang et votre performance, et des objets d’avatar spéciaux sont disponibles. Ceux qui n’ont pas parcouru le montant requis peuvent également dépenser la monnaie premium PokeCoins pour entrer tôt dans la ligue.

Vous pouvez obtenir plusieurs Pokémon en récompense pour avoir atteint certains rangs dans la Pokemon Go Battle League. Ceux-ci incluent Metagross pour votre première rencontre, qui est garanti, ainsi que des rencontres fortuites avec Beldum, Rufflet, Pikachu Libre et certains Pokémon légendaires comme Thundurus plus tard. Quiconque a atteint le rang 7 ou plus à la fin de la saison 1 recevra également un Elite Charged TM spécial.

Pokemon Go Battle League Saison 1 se déroulera jusqu’au 1er mai et est divisé en Grande Ligue, Ultra Ligue et Master League. À ce stade, la saison 2 débutera, apportant de nouvelles récompenses. La pré-saison est en cours et ceux qui atteindront le rang 4 d’ici le 13 mars recevront gratuitement un Battle Pass Premium.

