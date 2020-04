La semaine dans les jeux: Aliens Vs Predator

Illustration: 2K Games / 20th Century Fox

Préparez-vous à une invasion extraterrestre alors que deux jeux différents mettant en vedette des extraterrestres sortiront tous les deux cette semaine. Le lancement de Chimera Squad, une spin-off surprise de XCOM, et du jeu multijoueur asymétrique Predator: Hunting Grounds.

Je creuse en prenant des franchises populaires et en créant des spin-offs étranges et plus petites. Ce nouveau jeu XCOM pourrait être un flop total et ça va. Cela ne fera pas de mal au prochain grand jeu XCOM. Mais si Chimera Squad est vraiment bonne et réussie, cela pourrait être un bon moyen d’obtenir plus de XCOM et de raconter des histoires différentes dans cet univers.

Au-delà de XCOM et Predator: Hunting Grounds, d’autres choses sortent également. Consultez la liste complète ci-dessous:

Lundi 20 avril

OMG Police – Car Chase TV Simulator | SwitchLegends Of Amberland: La couronne oubliée | SwitchShadows | SwitchCar Trader Simulator | SwitchWarp Factor | PC, MacBirds sont réels | PC, MacKingdom vs Zombies | PC, MacSquare Fast | PC, grenouille MacOh | PCCryptofall: Simulateur d’investisseur | PC, MacGlare Fall | PC

Mardi 21 avril

L’aide viendra demain | PS4, Switch, PC

Dragon: marqué pour la mort | PCObey Me | PS4, Xbox One, PCGato Roboto | Xbox OneHexplore | PCMinimalist Space War | PCLes collectionneurs de fleurs | PCNo One Live sous le phare | PCBring You Accueil | PC, MacL’éclatement | Moutons désobéissants | PC, Mac

Mercredi 22 avril

Rage brutale | Xbox OneHelp viendra demain | Xbox OneITTA | Switch, PCTaniNani | SwitchGuard Duty | Lecteur Xbox OneMemory | Poupées PC, MacDamn | PC, Mac12 Labour Of Hercules X: avidité de vitesse | PC, MacColor Crush | PCTune The Tone | PCBirth ME Code | PC

Jeudi 23 avril

MotoGP 20 | PS4, Xbox One, Switch, PC, StadiaCode: Réalisez ~ Bénédictions futures ~ | Opérateur Switch112 | PC, MacXCOM: Chimera Squad | PCSunless Sea: Zubmariner Edition | SwitchLittle Busters! Édition convertie | SwitchAzure Striker Gunvolt: Pack Striker | PS4Cloudpunk | PCPicross S4 | SwitchFilament | PCAces du multivers | PS4Damaged In Transit | SwitchSmileBASIC24 | SwitchYumeutsutsu Re: Après | Switch, PCYumeutsutsu Re: Master | SwitchBroken Lines | SwitchHang The Kings | SwitcheSports Legend | Le trésor de SwitchTimpu | PC, Mac

Vendredi 24 avril

Essais de Mana | PS4, Switch, PCPredator: terrains de chasse | PS4, PCArchaica: Le chemin de la lumière | PS4, Xbox One, Switch, PCQuest Hunter | Xbox OneDoug déteste son travail | Xbox OneDeliver Us The Moon | PS4, Xbox One, Switch, PCQuern – Pensées éternelles | Théâtre Xbox OneWar | Xbox OneSunless Sea: Zubmariner Edition | Xbox OneSpuds mis au jour | SH4PUDEN PS4NARUTO: Ultimate Ninja STORM 4 ROUTE VERS BORUTO | SwitchDebtor | SwitchGuard Duty | SwitchGeorifters | Xbox OneNira | Chats PCMushroom 2 | PCOne True Cuddle | PC

Samedi 25 avril

Dimanche 26 avril

.