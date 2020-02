La semaine des jeux: les Skeksis arrivent

Rappelez-vous qu’il n’y a pas si longtemps, l’idée de plus de cristal noir semblait improbable, voire impossible? Maintenant, les fans de cette franchise ont une série Netflix et bientôt un tout nouveau jeu vidéo, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, qui arrive sur toutes les principales plateformes cette semaine.

J’étais un de ces enfants qui avait trop peur de regarder le Dark Crystal original. Je ne suis pas le plus grand fan de marionnettes effrayantes et les rendre énormes, par rapport à moi plus jeune, n’a pas aidé. Je n’ai donc jamais vu le film. Peut-être que 2020 est l’année où je fais face à mes peurs d’oiseaux géants et laids et regarde le film original.

Au-delà de ce nouveau jeu Dark Crystal, il y a un tas de jeux Switch qui sortent. De plus, la dernière trilogie Monster Energy Supercross est sortie cette semaine. Pas de spoilers dans les commentaires. Il y a aussi un nouveau jeu Zombie Army qui sort cette semaine. Et les beaux Knights and Bikes sortent pour Switch plus tard cette semaine également.

D’autres choses sortent aussi. Consultez la liste complète ci-dessous:

Lundi 3 février

L’aube de la peur | PS4DragonFang – Donjon Mystère de Drahn | PC

Ash of Gods: Rédemption | PS4Reknum | PS4Please The Gods | SwitchShadowrain | PC

Papillon noir | PCTerramancer | PCSpace Elite Force II | PCJORRY | PCChoco Pixel 2 | Lutte PCPower | PC, Mac

Mardi 4 février

Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 3 | PS4, Xbox One, Switch, PCThe Dark Crystal: Age of Resistance Tactics | PS4, Xbox One, Switch, PC, MacZombie Army 4: Dead War | PS4, Xbox One, PCNervé | PS4Wide Ocean Big Jacket | SwitchImpressions | PC

VII | PCGunhouse | PCEmpires In Ruins | PCSoul Reaper | PCElemental Abyss | PCCORVUS | PC

Mercredi 5 février

7e secteur | PS4, Xbox One, Switch, PCMonster Viator | Xbox One, PCZomb | PS4StretchBot | PC, papa MacKnockout | PCNapoleon en Russie | PC, MacTop Run | PC, MacJuice Mania | PCLe roi jaune | PC

Jeudi 6 février

Kunai | PS4, Xbox One, Switch, PCKnights et vélos | SwitchCode: réaliser ~ gardien de la renaissance | SwitchPandaBall | PS4Yuoni: Rises | SwitchSEN: Seven Eight Nine | SwitchJust A Phrase par POWGI | PS4, station de ski SwitchShiny | SwitchNerved | SwitchStellaxy | PCSector Assault | PC, MacScourgeBringer | PC, MacOrder Of The Gate Keepers | PCRACOW | PCTales of The Deck | PC, Mac

Vendredi 7 février

Marooners | SwitchLe test de Turing | SwitchCrash Drive 2 | SwitchCarX Drift Racing en ligne | PS4EQQO | SwitchRune Lord | SwitchThe Town Of Light: Édition Deluxe | Matchmaker de SwitchKitty Powers | SwitchZero Zero Zero Zero | SwitchBridge Builder Adventure | SwitchSuper Korotama | SwitchCelestial | PCPrincess Castle Quest | PC

Samedi 8 février

Elea: changement de paradigme | Commutateur.