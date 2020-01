La semaine des jeux: quelque chose à faire?

Préparez-vous à construire des casernes et à cliquer sur des péons, Warcraft III: Reforged sort cette semaine pour PC et Mac.

J’ai à peine joué à World of Warcraft, mais j’ai joué à HOURS of Warcraft 3. Je créerais mes propres cartes, jouerais en ligne avec des joueurs aléatoires ou jouerais la campagne. À ce jour, mon frère et moi utiliserons toujours au hasard les lignes de voix de Warcraft 3 pendant les conversations. “Work, Work.” Je suis ravi de rejouer à ce jeu avec un tout nouveau look visuel.

Au-delà de Warcraft III, une longue liste d’autres jeux sortira cette semaine pour presque toutes les plateformes. Kentucky Route Zero trouve son chemin vers les consoles cette semaine, ce qui est passionnant! Journey To The Savage Planet ressemble à un jeu d’aventure à la première personne intéressant et sortira PS4, Xbox One et PC le 28 janvier. Quelque chose appelé Speaking Simulator sortira également la semaine prochaine, quoi que ce soit.

D’autres choses sortent aussi. Consultez la liste complète ci-dessous:

Lundi 27 janvier

Pierre | Simulateur de mécanicien de moto Xbox One | SwitchSuper Tennis | SwitchThe Manse Sur Soracca | PCHumble Rumble | Cartes PCDungeon | PCBattle Polygon | PC

Mardi 28 janvier

Warcraft III: reforgé | PC, MacKentucky Route Zero: édition TV | PS4, Xbox One, Switch

Pillars Of Eternity II: Deadfire | PS4, Xbox OneThe Coma 2: Vicious Sisters | PCJourney à la planète sauvage | PS4, Xbox One, PCDCL: le jeu | PCActual Sunlight | SwitchBox Kid Adventures | PCEffie | PCMommy | PCWarhammer Underworlds: en ligne | PC

Mercredi 29 janvier

Coffee Talk | Commutateur, PC, MacLode Runner Legacy | PS4Music Racer | PS4, Xbox OneTop Run | Ferme PS4Horse | SwitchDemonheart: Hunters | PCMortal Glory | PCLe piéton | PCVoidspace | PC

Jeudi 30 janvier

Princesse de prison | SwitchSpeaking Simulator | Switch, PCSkellboy | Commutateur, PC, MacSisters Royale | PS4, SwitchLes incroyables aventures de Van Helsing III | PS4Never Again | SwitchIt est venu de l’espace et a mangé notre cerveau | PS4, Xbox One, SwitchArc Of Alchemist | PS4, SwitchCode Shifter | PS4, Xbox One, Switch, PCLabyrinthe de la sorcière | Brigade PCBookbound | PS4, PCAscendant Hearts | SwitchAviary Attorney: Definitive Edition | SwitchAutobahn Police Simulator 2 | Âge PS4Mad et ce gars | Contes PS4Sparkle 4 | SwitchUORiS DX | SwitchEclipse Edge Of Light | SwitchMinistry Of Broadcast | PC, MacBlack Powder Red Earth | PC, MacDanielX.net Paint Composer | PCL’Ordre secret 8: Retour au royaume enterré | PC, Mac

Vendredi 31 janvier

HyperDot | Xbox One, PC, MacAsh Of Gods: Redemption | PS4Willy Jetman: la vengeance d’Astromonkey | PS4, Switch, PCHypercharge: Unboxed | SwitchoOo: Ascension | PS4L’ami intérieur | PS4Kwaiden: Azuma Manor Story | PS4Saboteur! | PS4Bridge Constructor Ultimate Edition | SwitchTouchdown Pinball | SwitchMilo’s Quest | Cartes SwitchSuper Battle | SwitchReknum | SwitchNot Tonight: Take Back Control Edition | SwitchSkatemasta Tcheco | Débloquer le roi 2 | PC, MacHexON | PC, Mac

Samedi 1 février

.