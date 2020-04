La semaine des jeux: soyez tactique, engrenages!

Capture d’écran: Xbox Game Studios / The Coalition

Le nouveau jeu Gears of War sort cette semaine et il est différent de tous les jeux précédents de la franchise. Parce que ce n’est pas un shooter de couverture. Gears Tactics est un jeu de stratégie au tour par tour.

Je suppose que techniquement Gears Pop !, ce jeu mobile qui est sorti il ​​y a quelque temps, n’est pas non plus un jeu de tir. Mais personne ne se soucie vraiment de ce match. Je l’ai même joué pendant quelques semaines quand il est sorti et je me souviens à peine qu’il soit sorti. (Le titre fait également référence à Halo. Synergie Xbox.)

Au-delà de Gears Tactics, d’autres choses sortent aussi. Consultez la liste complète ci-dessous:

Lundi 27 avril

Moustiques et zombies | PCAdaptaTank | PCDerange | PCWasted World | Sablier PCShattered | PCKnock Harder | PC

Mardi 28 avril

Sortir | PS4, Xbox One, Switch, PCL’ami intérieur | PS4, Xbox OneTelling Lies | PS4, Xbox One, SwitchSnowRunner | PS4, Xbox One, PCSakura Wars | PS4Gun Crazy | Tactiques PS4Gears | PCDaymare: 1998 | Balayeuse PS4, Xbox OneGhost | Xbox OneNinja Club | SwitchDoudy | Guerre PCWinter | PC, MacUnlanded | PCBeyond The Underworld | PCWild Russie | Armes PCMahou | PC

Mercredi 29 avril

Neurones actifs | PS4, PS Vita, Xbox OneGun Crazy | Xbox OneDread Nautical | PS4, Xbox One, Switch, PCShred! 2 | Xbox OneStarCrossed | Xbox One, SwitchCrawlers et Brawlers | Xbox OnePay Me en couleurs | PC, MacCuYo | PCShank n ‘Bake | PC, MacGotcha | PCRiposte! | PCAre vous un assistant | PC, Mac

Jeudi 30 avril

Livre des démons | PS4, Xbox One, SwitchFairy Knights | SwitchLevelhead | Xbox One, Switch, PCCall of Duty: Modern Warfare | Xbox One, PCStreets of Rage 4 | PS4, Xbox One, Switch, PCStrikers 1945 | PCSega Ages G-LOC bataille aérienne | SwitchPocket Arcade Story | SwitchMy Secret Pets! | SwitchWar-Torn Dreams | SwitchBubble | SwitchThe Four Kings Casino et Machines à sous | SwitchMinistry Of Broadcast | SwitchPixel Art Bundle Vol. 1 | SwitchMushroom Heroes | SwitchCode Romantic | PCCyber ​​Battle 69 | PCFamily Mysteries 2: Echoes of Tomorrow | PC, MacPuzzle Pelago – Une économie par glisser-déposer | PC, Mac

Vendredi 1er mai

Super Toy Cars 2 | Xbox OneChop est plat | Spiritueux Xbox OneArcade | PS4, Xbox One, SwitchRobot Squad Simulator X | Tour Xbox OneMiden | Xbox One, PCGun Crazy | SwitchFight l’horreur | Xbox One911 Operator Deluxe Edition | SwitchSwapperoo | SwitchDown The Rabbit Hole | PSVRYoloMouse | PCSpinZap | PCZombies ne conduisent pas | PCBriefcase Inc. | Équipe PCBattle | PCRoller Riot | PC

Samedi 2 mai

Pair Matching Puzzle Connect | PC

Dimanche 3 mai

Undead Run | Planchers PCRisky | Spaceroads PCSuspicious | PC.