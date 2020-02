La série animée Batman aura une suite

La série animée Batman des années 90 est l’une des performances de chauve-souris les plus appréciées à ce jour. Si vous deviez en vouloir plus de cet univers, DC vous a couvert, car Une continuation de la main des créateurs du spectacle original arrivera en avril de cette année, même si elle se présentera sous forme de bande dessinée.

Le co-créateur du programme, Paul Dini, s’associe au producteur Alan Burnett et à l’artiste Ty Templeton pour créer une nouvelle série pour DC Comics, connue sous le nom de Batman: The Adventures Continue, une mini-série se déroulant dans le monde de Batman: The Animated Series. Il aura lieu peu de temps après la fin originale du dessin animé, mais avant Batman: Beyond.

De la même forme, Paul Dini a révélé que Jason Todd, ou Red Hood, apparaîtra dans cette bande dessinée.

«Nous étions passés de Dick Grayson à Tim Drake, et nous avions laissé de côté Jason. Ce que nous faisons avec cela, c’est de voir cela comme une opportunité de revenir et de reconnaître que cela faisait partie de l’histoire animée de Batman. Pour la première fois, vous verrez cette histoire et vous verrez ce qui s’est passé dans cette relation. C’est donc notre chance non seulement de créer Jason Todd, mais aussi Red Hood. »

Batman: The Adventures Continue arrivera d’abord sous forme de mini-série numérique à six chiffres, et Ceux-ci seront disponibles en avril. Batman: The Adventures Continue # 1, le premier numéro complet, reprendra les deux premiers chapitres numériques et arrivera en magasin le 6 mai.

Sur les questions liées à la chauve-souris de Gothic City, vous pouvez voir ici le premier regard de Robert Pattinson en tant que Batman. De même, un art conceptuel supposé émerge du nouveau jeu Batman.

Via: Entertainment Weekly

.