La série Castlevania a un grand œuf de Pâques de JoJo’s Bizarre Adventure

La nouvelle saison de la série Castlevania vient de sortir et les fans sont satisfaits des résultats. Une fois de plus, nous suivons les traces de Trevor Belmont, Sypha Belnades et Alucard, qui font face à de nouveaux dangers.

Certains fans de la franchise Konami ont commencé à chercher des références de la saga dans les nouveaux chapitres. La surprise de certains a été plus grande quand ils ont réalisé que la saison cache un grand œuf de Pâques, mais pas les jeux de Castlevania, mais l’aventure bizarre de JoJo.

Attention! Si vous n’avez pas vu les nouveaux chapitres de Castlevania ou le début de l’aventure bizarre de JoJo, sachez que nous parlerons des deux séries ci-dessous. Certains détails pourraient être considérés comme des spoilers.

Castlevania rend hommage à l’aventure bizarre de JoJo

Dans les nouveaux chapitres, nous voyons Isaac en difficulté après la disparition de Dracula. Dans une partie de la série, le forgeron rencontre le propriétaire d’un magasin, qui lui offre un cadeau. Dans une partie de cette scène, nous voyons un masque mystérieux.

Si vous êtes un fan de l’aventure bizarre de JoJo ou au moins avez vu les premiers chapitres de son premier arc, vous vous souviendrez qu’un objet connu sous le nom de masque de pierre a un rôle fondamental dans l’histoire.

Comme vous l’imaginez, le masque qui sort à Castlevania est l’œuf de Pâques de l’aventure bizarre de JoJo. Ce premier détail était une théorie des fans des deux séries, qui ont spéculé sur la ressemblance entre les deux masques. De plus, les objets sont en quelque sorte liés aux vampires.

Depuis son compte Twitter, Netflix a confirmé que la référence est bien un œuf de Pâques de la série créée par Hirohiko Araki. “Eh bien, qui écrira la fanfiction de croisement Jojo x Castlevania qui emmène le masque de pierre du collectionneur au manoir Joestar”, a écrit Netflix. Ci-dessous, je quitte la publication où la société a comparé les deux masques.

D’accord, qui va écrire la fanfiction de crossover Jojo x Castlevania qui obtient le masque de pierre de The Collector au manoir Joestar? https://t.co/WLHi646WBv pic.twitter.com/LzxTmlNtLb

– NX (@NXOnNetflix) 7 mars 2020

Les fans de la série animée étaient très excités par la confirmation de Netflix. Une partie de la communauté s’est donc donné pour mission de rechercher de nouvelles références similaires dans toute la série Castlevania.

La nouvelle saison Castlevania est maintenant disponible sur Netflix. Si vous voulez savoir ce que les critiques en pensent, visitez ce lien. D’un autre côté, vous trouverez ici plus d’informations sur la franchise.

