La série Épée et bouclier du jeu de cartes à collectionner Pokémon est lancée aujourd’hui

Aujourd’hui voit le lancement de la dernière extension du jeu de cartes à collectionner Pokémon, Pokémon TCG: Sword & Shield.

Comme vous pouvez probablement le deviner, le nouveau jeu de cartes apporte le monde de Épée et bouclier Pokémon au TCG pour la première fois, avec de nombreux visages familiers de votre récent voyage à Galar. L’extension introduit également un tout nouveau mécanisme au jeu appelé Pokémon VMAX: ces cartes évoluent de Pokémon V et présentent Dynamax ou Gigantamax Pokémon, avec des joueurs capables de collecter des cartes comme Snorlax VMAX et Lapras VMAX – toutes deux sous leurs formes Gigantamax.

Voici un peu plus d’informations sur la nouvelle série de cartes:

– Plus de 50 Pokémon de la région de Galar

– 17 Pokémon V et 12 Pokémon V full-art, dont Zacian V et Zamazenta V

– Quatre Pokémon VMAX, dont Snorlax VMAX et Lapras VMAX

– Plus de 30 cartes Formateur, dont trois cartes Supporter complètes

– Une nouvelle carte Énergie spéciale

Nous avons également un petit détail sympa à partager avec les lecteurs du Royaume-Uni. Jusqu’à épuisement des stocks, vous pouvez obtenir deux cartes promotionnelles en vous rendant dans les magasins pour acheter la nouvelle extension. Si vous dépensez 10 £ ou plus pour des produits Pokémon TCG dans WHSmith, vous recevrez Galarian Obstagoon; achetez n’importe quel produit Pokémon TCG dans GAME et vous obtiendrez Oversize Snorlax V. En Irlande, vous obtiendrez une carte promotionnelle Galarian Obstagoon en dépensant 10 € en produits Pokémon TCG dans les magasins Eason.

Jouez-vous Pokémon TCG? Allez-vous découvrir la nouvelle extension Pokémon Épée et bouclier? Faites-nous savoir avec un commentaire.

.