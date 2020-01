La série Gigantosaurus de Disney Junior arrive sous forme de jeu vidéo

Cyber ​​Group Studios et Outright Games ont révélé que le tout premier jeu basé sur la série télévisée pour enfants Gigantosaurus est en route et qu’il arrive sur Switch.

A juste titre Gigantosaurus: le jeu, celui-ci aura des joueurs explorant et parcourant le monde préhistorique vu dans le spectacle lui-même. Il semble mélanger votre aventure typique de type mondial avec les courses de rallye, et vous pourrez jouer comme Rocky, Tiny, Mazu et Bill – les stars de la série.

Voici un peu plus sur la série elle-même si vous n’êtes pas familier; le spectacle diffuse actuellement sa première saison sur Disney Junior dans le monde entier et devrait également arriver sur Netflix et d’autres chaînes à travers le monde tout au long de 2020:

Gigantosaurus est basé sur le livre à succès de Jonny Duddle du même nom. Réalisée par le réalisateur primé Olivier Lelardoux, la série emmène les enfants d’âge préscolaire dans des aventures passionnantes et comiques alors qu’ils osent être eux-mêmes et explorer le monde au-delà de leurs nids. Dans chaque épisode, les jeunes dinosaures curieux explorent le mystère de “Gigantosaurus” – le plus grand et le plus féroce dinosaure de tous. Ils se lancent dans une quête, face à leurs peurs individuelles et travaillant ensemble pour résoudre un problème. Alors que le Mazu curieux, Tiny espiègle, Bill timide et le courageux Rocky cherchent à en savoir plus sur Gigantosaurus, ils découvrent qu’ils ont chacun quelque chose à apprendre de lui aussi!

Nous avons également une liste de fonctionnalités clés pour le jeu lui-même:

– Devenez un leader intrépide Rejoignez les amis de Dino Rocky, Tiny, Mazu et Bill dans une quête audacieuse pour aider Giganto et échapper à l’extinction

– Dino Racing – Montez dans votre kart de course pour un super rallye pour atteindre la prochaine zone d’aventure et découvrir qui est le dinosaure le plus rapide

– Jouer ensemble – Vous et jusqu’à 3 amis pouvez contrôler votre dino préféré et créer ensemble des aventures en coopération

Le jeu sera lancé à la fois physiquement et numériquement le 27 mars avec un prix de vente recommandé de 39,99 $.

Connaissez-vous des fans de la série qui aimeraient mettre la main dessus?

