La série Last of Us est en préparation chez HBO

The Last of Us obtient sa propre série HBO, et elle sera dirigée par Craig Mazin de Tchernobyl et un exécutif produit et écrit par Neil Druckmann de Naughty Dog.

Selon The Hollywood Reporter, Carolyn Strauss sera également productrice exécutive Le dernier d’entre nous avec le président de Naughty Dog, Evan Wells.

La série se concentrera sur les événements du jeu original, et son contenu possible de The Last of Us Part 2 sera inclus.

«Neil Druckmann est sans conteste le meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son magnum opus. Obtenir une chance d’adapter cette œuvre d’art à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil », a déclaré Mazin dans un communiqué.

L’émission sera une production de Sony Pictures Television en association avec PlayStation Productions. Selon le coprésident de Sony Pictures Television, il s’agit de «la première d’une série d’émissions» à être développée avec PlayStation Productions.

