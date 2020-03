La série Last of Us ne changera pas l’orientation sexuelle d’Ellie

Comme vous le savez, hier, il a été révélé que HBO travaillait sur une série télévisée basée sur The Last of Us. Bien que nous ne sachions toujours pas grand-chose de cette adaptation, Craig Mazin, co-auteur de ce projet, a révélé que Le personnage d’Ellie ne subira aucun changement lié à son orientation sexuelle.

Hier, après l’annonce, Mazin a commencé à répondre à quelques questions des fans de Twitter. L’un des principaux problèmes était de savoir si Ellie conserverait son orientation sexuelle dans la série, quelque chose que le co-auteur dit qu’il ne changerait pas, c’est-à-dire, Ellie restera lesbienne dans la série.

Tu as ma parole.

– Craig Mazin (@clmazin) 5 mars 2020

L’orientation sexuelle d’Ellie a été confirmée pour la première fois sur The Last of Us DLC, Left Behind, dans lequel il embrasse son ami Riley dans un flashback. Ce concept sera approfondi dans The Last of Us Part II.

The Last of Us de HBO remplace l’adaptation cinématographique du jeu précédemment prévu. Mazin est le co-scénariste avec Neil Druckmann le scénariste du jeu original, tandis que le président de Naughty Dog, Evan Wells, est producteur exécutif. Il a également été révélé que Sony Pictures Television et PlayStation Productions coproduiront la série.

The Last of Us Part II arrivera sur PlayStation 4 le 29 mai 2020. En parlant de ce jeu, Naughty Dog commente que TLOU II va redéfinir les jeux AAA. De même, cette suite présentera du «contenu sexuel».

Via: Craig Mazin

