La série Last of Us ne sera pas une distraction pour TLOU: développement de la partie II

The Last of Us aura une série HBO. C’est une nouvelle qui a plusieurs fans très excités; cependant, certains craignaient que cela puisse être une distraction pour Naughty Dog et un problème de développement pour The Last of Us: Part II. Heureusement, cela ne se produira pas.

Craig Mazin, créateur de Tchernobyl et créatif qui participera à la série The Last of Us, a révélé dans son podcast que cette production n’a pas encore commencé. Ce qui précède alors qu’ils attendent que Naughty Dog termine le développement de The Last of Us: Part II.

“Nous ne pouvons pas commencer immédiatement car ils terminent le deuxième match, mais très bientôt”, a révélé Mazin. “Nous en parlons depuis quelques mois et avons des idées de plans et de choses. Mais nous allons le faire très bientôt, finissez votre travail final dans la suite. J’espère que des nouvelles plus excitantes sortiront de ce front parce que c’est quelque chose qui nous motive à regarder la télévision. “

Le fait que la production de The Last of Us va prendre du temps à démarrer n’est pas une mince affaire. Après tout, Neil Druckmann, qui est en charge du développement de The Last of Us: Part II, sera l’auteur de cette série. C’est pourquoi il était important d’attendre.

À l’origine, l’adaptation de The Last of Us allait être un film.

Nous vous rappelons que le plan original de Sony Pictures était d’adapter l’histoire de The Last of Us au grand écran. Cela dit, le plan a changé et deviendra maintenant une série télévisée pour HBO.

Selon Mazin, il faisait partie des personnes qui ont insisté sur le fait qu’il valait mieux raconter l’histoire d’Ellie et Joel au format télévisé. Donc, si la chance s’avère être un succès, nous savons déjà qui remercier.

«Pendant longtemps, ça allait être un film. Neil y travaillait en tant que film pour l’une des divisions de Sony et mon sentiment était que vous ne pouvez pas faire un film de cela. Ce doit être un spectacle, il faut de la longueur », a expliqué Mazin.

«Il s’agit de développer une relation sur un long voyage, donc ça doit être une émission de télévision et ça doit l’être. C’est ma façon de voir. Heureusement, Neil a accepté et HBO était ravi, alors maintenant nous sommes ici. “

