La série Netflix Resident Evil semble avoir été confirmée par le site officiel

Pendant longtemps, il y a eu des rumeurs et des rapports sur une série Netflix de Resident Evil. Cependant, jusqu’à présent, le service de streaming n’a pas fait mention officielle de l’existence du projet. C’est pourquoi il a été remarqué que les fans ont trouvé le synopsis de cette production sur un site Netflix officiel.

Sur Twitter, Resident Evil Wiki a commenté qu’il avait découvert qu’une description officielle de Resident Evil se trouve sur le site de presse de Netflix. Il mentionne qu’il s’agit d’une production dans laquelle nous verrons Umbrella Corporation, le T-Virus et une terrible épidémie, il est donc clair qu’il s’agit d’une adaptation de la franchise Capcom.

“ Pendant longtemps, la ville de Clearfield (Maryland) est restée à l’ombre de 3 géants sans relation apparente entre eux: la Umbrella Corporation, le psychiatre démantelé Greenwood et Washington D.C. Mais maintenant, 26 ans après la découverte du virus T, les secrets qui cachent les 3 colosses commencent à être révélés avec les premiers signes d’une épidémie », explique la description officielle en espagnol de Resident Evil.

Il est important de noter que dans LEVEL UP, nous avons pu confirmer que cette description apparaît sur le site de presse Netflix en anglais et en espagnol. De plus, Resident Evil Wiki a soutenu la Wayback Machine afin que tout le monde puisse confirmer qu’elle est là. Il est à noter que le lien de cette production sur le site Netflix mène à un site qui n’est pas disponible.

Il a finalement été confirmé qu’une adaptation Netflix de Resident Evil est en préparation. Vous trouverez ci-joint une description tirée du Media Center de Netflix. Voir également une archive WaybackMachine des résultats de recherche que nous avons pris il y a quelques minutes: https: //t.co/sAtmqupwuV pic.twitter.com/wmPgoLtafI

– Wiki Resident Evil (@RE_Wiki) 7 février 2020

Nous vous rappelons qu’il y a quelque temps, des rapports ont été publiés qui garantissent que [/i]Resident Evil[/i] Il aura une série sur Netflix, qui sera produite par Constantine Films et comportera initialement 8 chapitres. Jusqu’à présent, cette information n’a été confirmée par aucune source officielle.

