La série Nurse Love amène des infirmières risquées au Switch cette semaine

La Nintendo Switch est un système assez optimal pour jouer à des jeux de roman visuel. Être capable de s'asseoir et de les jouer sur grand écran ou de déconnecter votre Switch pour continuer en déplacement ou dans votre lit, il est plus facile que jamais de vous imprégner de ces aventures remplies de texte et basées sur des histoires. Les développeurs commencent à comprendre cela et à apporter leurs romans visuels les plus emblématiques à la console, et l'éditeur Degica est le dernier à rejoindre la fête. Ils ont annoncé que Nurse Love Addiction et Nurse Love Syndrome arriveront tous les deux sur Nintendo Switch, et ils sortiront via l'eShop cette semaine le 26 décembre.

Les deux jeux Nurse Love sont des romans visuels romantiques sur les jeunes femmes découvrant leur passion pour les soins infirmiers, ainsi que pour l'autre. Les deux jeux sont écrits par des infirmières réelles, sous les noms de plume Sakura Sakura et Madoka Madoka. Les jeux visent à fournir une représentation réaliste des difficultés que les jeunes femmes traversent en essayant d'entrer dans l'industrie des soins infirmiers et de saisir leur âge adulte, mais avec beaucoup de personnages excentriques et un art adorable parsemé tout au long pour rendre les choses vraiment pop. Nurse Love Syndrome inclut toutes les mises à jour et changements fournis dans la réédition du jeu actuellement uniquement en japonais.

Nurse Love Addiction et Nurse Love Syndrome seront tous deux disponibles sur Nintendo Switch via l'eShop juste après Noël.

