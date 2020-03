La série She-Hulk pourrait commencer la production en novembre 2020

Le monde du MCU se prépare à s’étendre. La quatrième phase de cet univers cinématographique commencera dans quelques mois avec la première de Black Widow, et cette fois la série aura un plus grand poids dans le récit général. Contrairement à Netflix, les productions Disney + présenteront la qualité et le budget de n’importe quel film. Bien que la première liste de spectacles soit composée de personnages familiers, ils sont Moon Knight, M. Marvel et She-Hulk ont ​​le plus excité le public.

Bien que nous n’ayons pas encore beaucoup d’informations officielles sur She-Hulk, Charles Murphy, un informateur axé sur Marvel, a révélé que La production de cette série Disney + commencera en novembre de cette année, par rapport aux premiers rapports faisant état de juillet 2020.

Cette nouvelle date mettrait She-Hulk sur un pied d’égalité avec Moon Knight. De même, les deux séries pourraient être diffusées chez Disney + à un moment donné à la fin de 2021. Bien que compte tenu du grand nombre d’émissions prévues pour l’année prochaine sur cette plate-forme, il est possible qu’au moins un de ces deux soit retardé jusqu’au début de 2022.

Comme toujours, ce n’est qu’une rumeur et nous devrons attendre la confirmation de Marvel et / ou Disney, quelque chose qui pourrait arriver pendant la Comic Con de San Diego cette année. Sur des questions similaires, Kevin Feige a presque quitté Marvel. De même, James Gunn dit qu’il n’y a pas de rivalité entre DC et Marvel.

Via: le blog Multivers de Murphy

.