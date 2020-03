La série The Last of Us respectera-t-elle la préférence sexuelle d’Ellie?

PlayStations Productions et HBO ont surpris les fans de The Last of Us en annonçant une adaptation d’une série télévisée aujourd’hui. Lorsque cela se produit, il est courant que les chefs de projet prennent des libertés créatives pour séduire davantage de publics et qu’ils ne soient pas toujours appréciés des fans. Pour cette raison, certains avaient peur qu’un élément caractéristique d’Ellie soit modifié, mais la bonne chose est qu’il n’y a rien à craindre, selon le producteur.

SPOILER: prenez en compte que ci-dessous il y aura de légers détails sur la préférence sexuelle d’Ellie, ainsi que certains épisodes de l’intrigue. Si vous voulez les découvrir naturellement, pendant que vous jouez, nous vous recommandons de terminer le titre avec votre DLC.

Tout au long de la campagne The Last of Us, on peut voir qu’Ellie, l’une des protagonistes, a développé une affinité sexuelle pour les femmes, est, en d’autres termes, une lesbienne. La question de l’homosexualité est généralement un peu controversée et c’est pourquoi les fans de la série se sont rapidement demandé si cet élément serait éliminé et se sont inquiétés de la fidélité de la représentation du personnage dans la série HBO.

Heureusement pour tous ceux qui veulent qu’Ellie conserve ses préférences sexuelles et soit fidèle au jeu, le producteur de l’adaptation, Craig Mazin (Tchernobyl), lui a dit qu’il n’y aura pas de changements chez la jeune femme. Compte tenu du fait qu’il s’agit du producteur, cela garantit qu’au moins à cet égard, la série sera similaire.

Un autre détail à considérer est que le créateur responsable de l’histoire originale et vice-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, sera impliqué dans le projet, en tant que scénariste et producteur exécutif, vous ne devriez donc pas vous attendre à de nombreux changements par rapport au matériel original qui affectent le essence des personnages.

Ellie est-elle lesbienne?

Si vous ne connaissez pas le jeu et que vous voulez en savoir plus, nous vous disons que dans le jeu principal de la franchise, il est suggéré qu’Ellie ait une préférence pour les femmes, après avoir connu sa relation avec un ami proche, Riley. Cela a été vérifié dans le DLC Laissé derrière, dans lequel vous pouvez contrôler le partenaire de Joel et révèle la relation intime qu’elle avait avec Riley. Tous deux se sentaient attirés l’un par l’autre, mais le destin les a conduits sur des chemins différents.

Cela, cependant, a marqué Ellie et The Last of Us: la partie II est connue pour avoir continué avec ces préférences, grâce auxquelles il ressentait une attirance pour Dina; bien que, apparemment, le destin la sépare à nouveau de la personne qu’elle voulait.

On s’attend à ce que la série dépeigne les événements de The Last of Us, donc nous sommes susceptibles d’en savoir plus sur sa relation avec Ridley, maintenant qu’il a été confirmé que son orientation sexuelle sera respectée. Nous te tiendrons informé.

Qu’en pensez-vous? Pensez-vous qu’il devrait y avoir un chapitre consacré à la relation entre Riley et Ellie? Dites-le nous dans les commentaires.

Après la confirmation de cette série télévisée, la nouvelle est venue que le film qui avait été annoncé, mais qui n’était malheureusement pas devenu réalité, sera rejeté.

Il n’y a toujours pas de date ni de fenêtre de lancement pour la série télévisée The Last of Us, mais ce que nous savons, c’est que cette année The Last of Us: Part II sera publié, donc l’attente pourrait être un peu moins lourde. Une autre façon de l’alléger est de consulter les actualités liées à la franchise, que vous pouvez retrouver sur ce lien.

