La série Witcher Neflix a trouvé son Vesemir et ce n’est pas Mark Hamill

Kim Bodnia jouera le rôle de Vesemir dans la série The Witcher Netflix.

Kim Bodina rejoindra le casting de la saison deux en tant que Vesemir. La nouvelle du casting a été annoncée aujourd’hui pour la série The Witcher Netflix.

La rumeur avait auparavant fait de Mark Hamill une possibilité, eh bien, la rumeur disait que le spectacle lui avait offert le rôle. On ne sait pas s’il l’a refusé ou même si cela a été proposé en premier lieu, mais cela aurait été plutôt cool.

Bodina est un acteur, écrivain et réalisateur danois connu pour avoir incarné le détective de police Martin Rohde dans la série scandinave The Bridge.

Présentation de Vesemir: Kim Bodnia jouera le Witcher le plus ancien et le plus expérimenté du continent dans la saison 2 de #TheWitcher. pic.twitter.com/HAmYciZ5K4

L’acteur rejoint d’autres acteurs confirmés de la saison 2, Yasen Atour (Ben-Hur), Agnes Bjorn, Paul Bullion (Peaky Blinders), Kristofer Hivju, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross (Alleycats) et Mecia Simson (Next Top of Britain and Ireland’s Modèle).

The Witcher Season Two devrait être diffusé en 2021.

