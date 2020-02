La série Witcher sur Netflix confirme l’actrice de Violet dans sa deuxième saison

Ils disent que c’est l’occasion d’ajouter un personnage “plus intelligent et plus médical” au casting.

Nous avons récemment appris que la deuxième saison deThe Witchercommencez votreenregistrement ce mois-ci au Royaume-Uniet ensuite déménager en Écosse et dans certains endroits en Europe de l’Est pour achever son développement, et maintenant nous apprenons queUne nouvelle actrice rejoindra l’équipe de la série.

Le nouveau composant estCarmel Laniadoet être responsable de l’interprétationViolette, une jeune femme dont le comportement ludique et capricieux permet de développer un personnagePlus intelligent et plus médical.L’actrice est relativement nouvelle dans le monde du divertissement, elle est apparue dans le film“Dolittle” dans le rôle de Lady Rose et de Lottie dans la minisérie FX “A Christmas Tale”.

La nouvelle actrice est Carmel Laniado et a participé au film Dolittle.Il y a aussi des rumeurs selon lesquellesKristofer Hivju, acteur qui a joué Tormund Matagigantes dans Game of Thrones, rejoindra la série pour la nouvelle saison. Car ce qui semble être çaThe Witcher prévoit de rester sur Netflix beaucoup plus longtemps.

Après les excuses du producteur pour les erreurs qu’il avait commises en termes d’explication et de compréhension dans l’intrigue de la série, la deuxième saisonse dévoiler l’année prochaineet promet de résoudre tous les problèmes du premier. Sans aucun doute, la populaire série Netflix contribue grandement à stimuler la croissance du jeu vidéo de The Witcher depuis que la saga a doublé le nombre de joueurs.

