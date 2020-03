La série Witcher sur Netflix pourrait avoir signé Natalie Dormer de Game of Thrones

L’actrice était à proximité des lieux de tournage avec des membres de la production.

Bien que la deuxième saison de The Witcher ne soit pas attendue avant 2021, le tournage est en cours et des rumeurs aussi. Redanian Intelligence, portail spécialisé dans Netflix The Witcher seriesIl a trouvé une publication Instagram qui se prête à penser à l’actrice Natalie Dormer, mieux connue sous le nom de Margaery Tyrell dans Game of Thrones, dans le cadre de la nouvelle distribution de la série.

Il s’avère que l’assistante de casting, Faye Timby, a publié il y a deux semaines sur son compte Instagram, une vidéo où Dormer apparaît à cheval à Surrey, dans le comté d’Angleterre, près d’un des lieux de la deuxième saison.

Natalie Dormer, je prie, danse et monte à cheval“Quand vous vous souvenez que chaque jour est samedi au The Witcher. Apportez [miembro del reparto] et Natalie Dormer, je prie, danse et monte à cheval. C’est tellement spécial et j’adore ça “, dit la vidéo, qui présente également un membre de l’équipe de production proche de Henry Cavill. Il faut se rappeler que Cavill est une vieille connaissance de Dormer, avec qui il partageait des crédits dans la série The Tudors il y a 10 ans. Cela pourrait alors être une simple visite d’amis.

Mais, si ce n’était pas le cas, Redanian Intelligence suppose que la sorcière Philippa Eilhart ou la reine Meve de Lyrie et Rivia seront des rôles appropriés pour Dormer. C’est un rôle bref mais emblématique, comme c’est le cas avec Kristofer Hivju qui, soit dit en passant, est également un vétéran de Game of Thrones.

Indépendamment de cette possibilité, la saison 2 ne manque pas de nouveaux visages et c’est que plusieurs acteurs ont déjà rejoint le casting, dont la danseuse Kim Bodnia, qui incarne Vesemir.

En savoir plus sur: The Witcher 3.

.