La série Witcher sur Netflix surpasse The Mandalorian en popularité mondiale

L’émission est toujours la plus populaire sur toutes les plateformes.

Même si j’ai fait mes débuts il y a 2 mois et perdu quelques soufflets aux États-Unis,L’adaptation de The Witcher pour NetflixElle est restée la série télévisée la plus populaire au monde au cours du dernier mois (du 14 janvier au 12 février), selon le cabinet d’analyse, spécialisé dans la télévision, Parrot Analytics.

Globalement, l’hégémone est maintenue depuis 7 semainesAux États-Unis, The Witcher a perdu du terrain dans le classement des émissions en streaming, la semaine dernière, se plaçant derrière The Mandalorian series avec lequel le leadership est contesté depuis la fin de l’année dernière et Stranger Things. Mais, globalement, hegemona est maintenue pendant 7 semaines, Geralt de Rivia ouvrant la voie sur toutes les plateformes.

A en juger par la méthode Parrot Analytics, ses données vont au-delà des reproductions et sont basées sur une unité de mesure spéciale, appelée expression de la demande, qui représente le désir, le public et la participation, mesures par importance; Il s’agit de la demande totale du public pour un titre, dans un pays sur n’importe quelle plateforme.

The Witcher a fait ses débuts le 20 décembre dernier et bien qu’il ait reçu un accueil chaleureux de la part des critiques spécialisés, il a été très bien accueilli par les fans de livres et de jeux vidéo, dont la demande a également bénéficié de ces dernières dates.

Iltournage de la saison 2 de The WitcherIl est déjà en cours avec de nouveaux acteurs et la possibilité, même, de voir Mark Hamill comme Vesemir, même si la première sera encore un peu loin.

