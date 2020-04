La série X de Xbox facilite considérablement le déplacement sur vos jeux Xbox One

Vous ne pourrez pas jouer aux jeux Xbox Series X à partir d’un disque dur externe, mais cela vaut toujours la peine d’en brancher un sur votre système. En fait, vous pouvez utiliser le même que celui qui a été branché sur votre Xbox One et commencer immédiatement à jouer aux mêmes jeux.

Au cours du dernier épisode Inside Xbox, le directeur de la gestion des programmes de la Xbox Series X, Jason Ronald, a partagé que vous pourrez débrancher votre disque externe contenant des jeux Xbox One de l’ancienne console, le brancher sur la Xbox Series X et y accéder. jeux exécutés à partir du disque dur externe.

Cela signifie que le stockage de 1 To sur Xbox Series X et la carte d’extension 1 To en option peuvent être réservés aux seuls jeux de prochaine génération, tandis que tout le reste est stocké sur un lecteur USB externe.

Cependant, vous pouvez toujours stocker les jeux Xbox Series X sur un disque externe connecté, mais vous devrez les transférer sur la carte d’extension ou sur le SSD interne avant de pouvoir les lire en raison de la vitesse requise.

Avec la prise en charge de jeux remontant à la Xbox d’origine, ces possibilités de stockage devraient vous éviter d’avoir à supprimer des jeux pour faire de la place pour les plus récents. Certains jeux Xbox One comme Halo 5: Guardians et Call of Duty: Modern Warfare dépassent déjà les 100 Go avec des mises à jour post-lancement installées, et ces tailles de fichiers deviendront probablement la norme à mesure que les résolutions et la fidélité augmenteront.

La Xbox Series X devrait lancer cette fête aux côtés de Halo Infinite et d’une mise à niveau de Gears 5 qui utilisera le système Smart Delivery de la console.

