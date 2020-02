La session ajoute le système de contrôle de Skate 3 et la sortie de la Xbox One au “printemps”

Mise à jour: La session a ajouté des contrôles de type Skate avec la dernière mise à jour 0.0.0.3 et a donné une période de sortie provisoire pour la version Xbox One du jeu.

Ceux qui espèrent une bonne nouvelle Xbox seront déçus. Alors que Crea-ture Studios a un partenaire pour le port Xbox – Illogika s’occupera des tâches – ce n’est toujours que la version «printanière».

La meilleure nouvelle est que Session prend désormais en charge un nouveau système de contrôle similaire à la vénérable franchise Skate d’EA. Il en est encore à ses débuts et Crea-ture prévient que certains trucs comme les grinds et les willys ne fonctionneront pas encore.

Ailleurs, il y a plus de musique ajoutée, vous pouvez choisir entre la mise en page réelle de Brooklyn Banks et une version de jeu, et il y a une intégration de jeu à distance. Nous vous apporterons des impressions complètes plus tard cette semaine. Vous pouvez consulter toutes les modifications sur Steam.

Histoire originale: Accès anticipé au skateboard Session ajoute un système de contrôle similaire à celui de la franchise classique d’EA Skate.

Les contrôles actuels de la session sont notoirement difficiles à maîtriser, demandant au joueur de repenser la façon dont ils utilisent les touches de contrôle. Il se résume au bâton gauche et droit représentant le pied gauche et droit de votre personnage, tandis que les déclencheurs sont utilisés pour répartir le poids.

Selon le développeur Crea-ture Studios, il s’agit d’une simulation de la façon dont les gens patinent dans la vie réelle. Et tout comme dans la vraie vie, la première fois que vous montez sur une planche à roulettes, vous mangerez de la merde.

Mais dans la prochaine mise à jour, prévue pour le 19 février, Session gagnera des contrôles que son développeur dit que les joueurs trouvent beaucoup plus «familiers». Dans la série EA’s Skate, le joystick gauche est utilisé pour diriger tandis que le joystick droit est utilisé pour les figures.

Bienvenue aux citoyens de San Van! Nous savons que vous faites les choses un peu différemment dans votre ville, alors en tant qu’hôtes aimables pour les personnes extérieures, notre prochaine mise à jour aura une fonctionnalité qui rendra votre prochaine visite dans l’univers Session un peu plus confortable avec des commandes familières 😉 disponible 2 / 19 pic.twitter.com/RyedhaeLsP

– creā-ture Studios (@actionofcreate) 14 février 2020

“C’est un sport difficile mais c’est vraiment gratifiant quand on y met le dur labeur”, a déclaré Marc-Andre Houde des studios Créature à VG247 fin 2017. “Je pense que la difficulté fait l’identité du projet. Les joueurs ont du mal avec les déclencheurs et ils se demandent pourquoi nous utilisons deux manettes et que nous l’avons trop compliqué. Eh bien, oui, peut-être.

«Mais nous le voyons également d’une autre manière. Nous pensons différemment avec ce concept. Nous ne vous demandons pas de tourner avec les gâchettes, nous vous demandons de déplacer votre poids et de faire pression sur les camions, donc c’est logique. Et nous utilisons deux bâtons car la plupart des tricks sur une planche à roulettes ne se font pas avec un seul pied. Nous reproduisons donc ce mouvement de deux pieds avec des baguettes. Nous essayons vraiment de mettre en œuvre le transfert de poids. “

Maintenant que Session est en accès anticipé depuis un certain temps, il semble que les pensées de Créature sur les contrôles se soient adoucies. Bien que l’ajout d’un nouveau système de contrôle puisse être controversé pour certains fans, Crea-ture proposera toujours le système de contrôle d’origine en plus de la nouvelle version.

Nos contrôles de session ne vont nulle part, ce seront un ensemble supplémentaire de contrôles que vous pouvez choisir si vous n’êtes pas encore habitué à vivre dans l’univers de session 😉

– creā-ture Studios (@actionofcreate) 14 février 2020

Et après le retard de la version Xbox One de Session, il semble que nous soyons également sur le point d’obtenir des informations sur la sortie de la console.

Vous pouvez avoir un aperçu de la dernière mise à jour dans le clip ci-dessous.

🔥19 FÉVRIER

Nouvelles fonctionnalités

NOUVEAU niveau

et quelques nouvelles de XBOX ONE que vous attendez pic.twitter.com/mTShHtodJH

– creā-ture Studios (@actionofcreate) 13 février 2020