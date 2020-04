La société Pokémon enquête sur des tricheurs d’épée et de bouclier

Capture d’écran: Nintendo

Les joueurs de Pokémon Sword and Shield ont récemment découvert un exploit qu’ils peuvent utiliser pour gonfler leur classement compétitif, et la société Pokémon menace maintenant d’interdire toute personne qui ne cesse de le faire.

L’exploit consiste à quitter un match en ligne juste avant de perdre en maintenant le bouton d’alimentation du commutateur enfoncé. Il a d’abord été popularisé par un tweet de l’utilisateur Ka_Cr_He qui est devenu viral le 30 mars et a ensuite été repris sur le forum de jeux ResetEra. Les joueurs qui obtiennent le bon timing ne perdent aucun point pour leur classement compétitif. Le pire, cependant, est que les joueurs qui ont gagné ne gagnent pas non plus de points.

Hier, la société Pokémon a officiellement reconnu la tricherie dans un message sur son site Web. “Actuellement, nous vérifions si certains joueurs ont délibérément coupé leurs connexions Internet pendant les batailles de classement des stades de bataille et les compétitions sur Internet pour manipuler leurs résultats”, a traduit une traduction de Kotaku.

La société Pokémon a poursuivi:

“Si dans de futures enquêtes nous découvrons que ce type de comportement de triche et ennuyeux se répète, ces joueurs seront exclus des futures batailles de classement et ne pourront pas participer à des batailles en direct ou à des compétitions sur Internet. Nous pouvons également décider de suspendre temporairement ou définitivement leur utilisation de tout le contenu en ligne Épée et Bouclier Pokémon. »

Tirer le câble Ethernet juste avant de perdre un match en ligne pour annuler les résultats est une vieille astuce de jeu, mais c’est particulièrement néfaste lorsqu’il y a de réelles récompenses sur la ligne. Le mode concurrentiel de Sword and Shield est divisé en séries individuelles qui changent à peu près tous les mois. Chacun a 11 niveaux classés, et les joueurs obtiennent de meilleures récompenses, y compris des objets incroyablement rares et convoités comme les capsules de bouteilles, plus ils finissent. En conséquence, les sortants de rage qui utilisent avec succès l’exploit volent plus que des droits de vantardise.

Il est à espérer que la menace d’interdiction empêchera la plupart des joueurs d’utiliser la triche, mais ce serait encore mieux si Nintendo finissait par la corriger complètement.

