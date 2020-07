La société Pokémon fera un don de 5 millions de dollars à des organisations œuvrant pour la diversité et l’inclusion

Peu de licences sont aussi connues des garçons et des filles du monde entier que Pokémon, dont les jeux vidéo, les séries télévisées et le merchandising influencent la vie et le divertissement de millions de jeunes. Pour lui Les Pokémon doivent être un exemple à suivre et ne pas être laissés pour compte dans les changements que le monde connaîtou maintenant.

C’est pourquoi The Pokémon Company International et son organisation mère, The Pokémon Company, ont annoncé dans un communiqué de presse leur intention de faire un don. un minimum de 5 millions de dollars après Pokémon GO Fest 2020. Cet argent est destiné aux organismes de bienfaisance sans but lucratif du monde entier qui améliorent la vie des enfants. Surtout ceux qui ont un accent sur la diversité, l’équité et l’inclusion.

Pokémon Café Mix | The Pokémon Company

« Dans le cadre de l’engagement continu du groupe The Pokémon Company envers la communauté noire, cela inclut des organisations qui soutiennent les opportunités d’éducation et de mentorat pour les enfants noirs », commente le communiqué de presse. L’entreprise a fourni une liste des organisations qui recevront de l’argent grâce à ce don.:

ArdochBlack Girls CodeCanada Boys and Girls ClubPlan InternationalSave ChildrenStephen Lawrence Charitable TrustThe Trevor ProjectUNICEFWorld Vision