La société Pokmon met en œuvre une sanction sévère contre les créatures illégales de Pokmon Home

Ceux qui tentent de gérer ces Pokmon ne trouveront qu’un «mauvais œuf».

Par Mario Gmez / 21 février 2020

Depuis l’arrivée de l’application Pokmon Home sur Nintendo Switch et mobiles, de nombreux joueurs ont échangé des créatures “suspectes” importées de jeux précédents dans la saga Pokmon. Nous parlons, bien sûr, de Pokémon créés par des outils externes et implémentés dans le jeu de manière illégitime. Pour empêcher ces derniers de fonctionner librement avec Pokmon Sword / Pokmon Shield,The Pokmon Companymet en œuvre une sanction sévère dans leversion 1.0.8du programme

La punition pour avoir un Pokmon illégitime dans Pokmon Home transforme cette créature en ce que les fans appellent “mauvais œuf“Comme il s’agit d’un œuf, il ne peut pas combattre; mais il est également marqué d’une icône spéciale pour indiquer qu’il ne peut être ni transféré, ni éliminé, ni éclore. Occupez simplement de l’espace dans la boîte d’une application qui propose des espaces d’inventaire dans le cadre de Votre abonnement premium en option.

Bien sûr, cette mesure a poussé de nombreux utilisateurs à hausser les sourcils: “Que se passe-t-il si j’ai été transféré via un échange prodigieux un Pokmon illégitime et que je n’ai aucun moyen de vérifier son état?” est le principals’inquiéter. Pour l’instant, il n’est pas clair si The Pokmon Company mettra à jour l’application à nouveau pour résoudre ce problème à un moment donné.

Pendant ce temps, si vous commencez ou prévoyez de commencer à utiliser leurs services, nous vous rappelons qu’il existe plusieurs Pokmon cachés dans Pokmon Home qui peuvent être déverrouillés, auxquels nous devons ajouter un Magearna de couleur ancienne, une version spéciale à couleurs variées.

