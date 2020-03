La société responsable de la direction créative de l’E3 2020 vient de démissionner

Mise à jour [Fri 6th Mar, 2020 17:25 GMT]: La Entertainment Software Association nous a émis la déclaration suivante:

Nous pouvons confirmer qu’iam8bit ne fait plus partie du groupe interinstitutions travaillant sur l’E3 2020. Nous apprécions grandement leur passion pour l’industrie du jeu vidéo et les contributions qu’ils ont apportées à notre vision pour le salon de cette année. Nous avons une équipe innovante et expérimentée en place, y compris l’agence créative d’Endeavor 160over90, les innovateurs d’événements Mat + Lo et les partenaires de longue date d’E3, GES, Dolaher Events et Double Forte, tous collaborant pour donner vie à une expérience passionnante et authentique pour les fans, les médias et L’industrie.

Histoire originale [Fri 6th Mar, 2020 12:50 GMT]: Le statut d’E3 en tant que première expo du monde du jeu a été secoué récemment par une série d’événements malheureux. L’année dernière, les informations personnelles de plus de 2 000 journalistes ont été divulguées par l’ESA, l’organisation qui organise l’E3, ce qui a vraisemblablement entamé la confiance dans l’émission.

Plus récemment, Sony a confirmé qu’il éviterait l’événement pour la deuxième année après le rebond, tandis que la célébrité du jeu vidéo et animateur des Game Awards Geoff Keighley a également déclaré publiquement qu’il ne participerait pas en 2020 – la première fois qu’il n’était pas parti. dans 25 ans.

Pour aggraver les choses, l’État de Californie – qui comprend la ville de Los Angeles, où le spectacle a lieu – a récemment confirmé l’état d’urgence suite à la récente épidémie de coronavirus, qui, à son tour, a forcé l’ESA à réduire ses ambitions pour le spectacle.

Cette réduction pourrait être à l’origine du dernier coup porté au prestige de l’E3 2020 – iam8bit, la société responsable de sa “ direction créative ”, a démissionné de son poste:

C’est avec des émotions mitigées que iam8bit a décidé de démissionner en tant que directeurs créatifs de ce qui devait être une expérience de plancher évolutive E3 2020. Nous avons produit des centaines de jeux et d’événements communautaires et c’était un rêve d’être impliqué avec l’E3. Nous souhaitons bonne chance aux organisateurs.

Alors que Nintendo et d’autres sociétés ont promis leur soutien à l’E3, il y a encore une chance que l’événement pourrait bien être annulé ou reporté en raison de l’infection par le coronavirus.

S’il se déroule comme prévu, l’E3 2020 se déroulera entre le 9 et le 11 juin.

.