La société responsable de The Witcher se joint à la lutte contre les coronavirus

La lutte contre le coronavirus se poursuit et diverses entités ont uni leurs efforts pour faire face à la pandémie d’une manière ou d’une autre. Certaines entreprises ont choisi de faire des dons, et l’industrie du jeu vidéo n’a pas fait exception. À cette occasion, la note a été donnée par CD Projekt, une entreprise polonaise dont la division des jeux, CD Projekt RED, a atteint le sommet grâce à The Witcher.

Dans un communiqué, Marcin Iwinski, co-fondateur et PDG de CD Projekt, a annoncé que la société verserait 950 000 USD pour la lutte des autorités et organisations polonaises contre le coronavirus. Plus précisément, l’argent de l’entreprise ira directement à la Fondation Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, une ONG spécialisée dans la distribution de matériel médical par le biais de campagnes altruistes.

Selon les informations, la moitié du montant a été donnée par les membres du conseil d’administration de CD Projekt, tandis que le reste a été donné par la même société.

