La sortie anglaise de Moon sur Switch est encore loin

Le PlayStation RPG Moon est sorti au Japon en 1997. Malheureusement, il n'a jamais été publié en anglais. Onion Games a récemment introduit le jeu chez Switch au Japon, et grâce aux efforts de la société, les fans de l'ouest pourront enfin essayer le titre. L'attente sera juste un peu plus longue que prévu.

Onion Games a fourni une mise à jour du statut dans un article de blog, déclarant que le processus de traduction et de mise en œuvre de tout est un «processus très délicat». Avec seulement une petite équipe travaillant sur la version anglaise, on estime que le projet n'est achevé qu'à 40%.

Je sais que nous avons dit que la sortie anglaise de Moon allait «arriver très bientôt», et c'était clairement un peu optimiste. Je suis vraiment désolé que cela prenne autant de temps, mais la traduction et la mise en œuvre de Moon sont… très délicates. Nous avons besoin de plus de temps pour le terminer, mais soyez assuré que la version anglaise est toujours en cours, et nous espérons que vous pourrez être patient avec nous!

La version anglaise de Moon est en cours de préparation par une toute petite équipe d'Oignons. Je veux dire… Onion Games en lui-même est très, très petit, mais ces petits oignons travaillent très dur, chaque jour, pour tout préparer pour vous.

La localisation de la lune se passe vraiment bien! Mais il y a beaucoup, beaucoup plus de choses impliquées que la simple traduction du texte. Je dirais que la traduction elle-même est effectuée à plus de 70%, la mise en œuvre de cette traduction est effectuée à environ 20%, puis le débogage et la vérification de la traduction sont effectués à environ 5%.

Je pense que, dans l'ensemble, le projet dans son ensemble est à environ 40% terminé…. Probablement!

Nous avons tous travaillé incroyablement dur ces derniers temps, jonglant avec plusieurs projets et problèmes à la fois (y compris… de nouveaux jeux que personne n'a encore vus!). Mais cela signifie que même si nous travaillons dur, nous travaillons lentement. J'espère que tout le monde va bien jusqu'à ce que tout soit vraiment, vraiment prêt!