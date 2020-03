La sortie d’Animal Crossing et Doom Midnight annulée sur Gamestops

Avez-vous déjà campé pour une libération? (Image: Nintendo)

Gamestop a décidé d’annuler toutes les sorties de minuit comme Animal Crossing: New Horizons et Doom Eternal pour le moment.

Le personnel de Gamestop avait une note de service qui disait: «Pour maintenir la santé et la sécurité de nos invités et associés, il est préférable d’éviter les situations où un grand nombre d’invités sont rassemblés à l’intérieur ou faisant la queue.»

Kotaku a pu obtenir ces informations et parler au personnel de sa perception du report et de la manière dont Gamestop gère l’épidémie du virus Corona.

En plus d’arrêter les sorties de minuit, Gamestop arrête également les cabines de démonstration et impose le lavage des mains toutes les deux heures.

Les gamestops sont petits comme ça, emballer les petits magasins avec autant de monde pour les sorties à minuit serait désastreux.

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que ce sont des mesures assez bonnes, ou si elles devraient prendre des mesures supplémentaires, faites-le nous savoir ci-dessous!

Plus: Minecraft sur PS4 sera désormais multiplateforme

Plus: La programmation PlayStation pour le jeu télévisé de Taipei a l’air énorme: Elden Ring, The Last of Us Part II, et plus