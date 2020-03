La sortie de la PS5 ne devrait pas être affectée par le coronavirus, selon Sony

Malgré le coronavirus (COVID-19) affectant ses bénéfices projetés, Sony s’attend toujours à ce que la PS5 lance cette saison des fêtes.

S’adressant à Bloomberg, un porte-parole de Sony a déclaré qu’il n’y aurait pas, comme le dit Bloomberg, “d’impact notable sur le lancement” de PlayStation 5 plus tard cette année. D’autres facettes des activités de la société s’attendent à une réduction des bénéfices. Par rapport à ses prévisions financières de février, les bénéfices de Sony devraient être inférieurs d’environ 370 millions de dollars.

Il est possible que les prochains jeux PS4 propriétaires soient affectés par la pandémie, car les centres de fabrication chinois de Sony ont été fermés pendant des semaines pendant la gestion de l’épidémie. À ce stade, il n’y a aucun retard annoncé, avec The Last of Us Part 2 arrivant en mai et Ghost of Tsushima sorti en juin.

“Bien qu’aucun problème ne soit apparu jusqu’à présent, Sony surveille attentivement le risque de retards dans les calendriers de production des logiciels de jeux dans ses studios propriétaires et studios partenaires, principalement en Europe et aux États-Unis”, a déclaré Sony dans un communiqué.

Cependant, de nombreux employés de Sony travaillent maintenant à domicile et une partie de ses bureaux sont fermés.

“Conformément aux mandats des gouvernements nationaux et locaux, Sony a fermé une partie de ses bureaux, principalement en Europe et aux États-Unis, où les employés travaillent désormais à domicile”, a déclaré Sony dans un communiqué. “De plus, dans les bureaux de Sony au Japon et dans d’autres régions, les employés doivent travailler à domicile, à l’exception d’un petit nombre d’employés essentiels.”

Capcom pourrait rencontrer des difficultés avec les jeux physiques et les éditions collector de Resident Evil 3 en Europe, avertissant la région pourrait voir des retards après sa date de lancement le 3 avril. Square Enix a mis en garde contre quelque chose de similaire avec Final Fantasy VII Remake, avec l’Europe, l’Australie et les Amériques potentiellement affectées par la pandémie. Le jeu longtemps retardé est une exclusivité PS4.

Les versions numériques ne devraient pas être affectées, mais les vitesses de téléchargement du PlayStation Network ont ​​été réduites en Europe et aux États-Unis afin de garantir la fiabilité d’Internet.

La fenêtre de lancement de la PS5 est plus importante pour Sony qu’un jeu individuel, car elle sera en concurrence directe avec la Xbox Series X de Microsoft, qui n’a pas encore annoncé de retard de sortie. Sony a sorti la PS2 environ un an avant la Xbox d’origine, et Microsoft a inversé le script en partie en lançant la Xbox 360 un an avant la PS3. La PS4 et la Xbox One ont été lancées au cours de la même période.

En cours de lecture: la route vers la PS5