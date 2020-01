La sortie de Streets Of Red Physical sera distribuée via des jeux à tirage limité, les précommandes ouvriront le 21 janvier

J’ai prié pour Rues rouges obtenir une version physique appropriée sur Switch? Eh bien, votre souhait se réalisera bientôt!

Limited Run Games a révélé qu’il aiderait PM Studios à distribuer une version commerciale du titre de bagarreur de style classique. Le jeu sera disponible en précommande à 34,99 USD le 21 janvier 2020 (12 h HNE).

🚨 Annonce exclusive! 🚨

Streets of Red de @PMStudiosUSA arrive le 21 janvier à 12 h 00 HE sous forme de titre distribué via @LimitedRunGames pour PS4 et Switch! #SwitchCorps pic.twitter.com/8v96zi8Ved

– JP’S SWITCHMANIA (@JPSWITCHMANIA) 17 janvier 2020

Les fans doivent noter qu’il ne s’agit pas d’une des versions numérotées de Limited Run Games – donc le manquer ne laissera pas nécessairement un trou dans sa collection en cours.

Envie de saisir ça? Vous pouvez continuer par ici lorsque les pré-commandes ouvriront la semaine prochaine.

