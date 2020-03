La sortie des Fallout 76 Wastelanders retardée d’une semaine

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 26 mars 2020 18:27 GMT

La mise à jour Wastelanders pour Fallout 76 sera publiée une semaine plus tard que prévu.

Bethesda a annoncé aujourd’hui la mise à jour des Wastelanders pour Fallout 76 ratera sa date de sortie du 7 avril d’une semaine.

La raison de ce retard est que, comme beaucoup dans le pays actuellement, les développeurs travaillent à distance. Cela a, à son tour, affecté la capacité de l’équipe à faire un test final de la mise à jour avant sa sortie le 7 avril.

Wastelanders sortira le 14 avril.

Mise à jour de la version Wastelanders pic.twitter.com/h5Rxn359r4

– Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) 26 mars 2020

En plus d’introduire des PNJ entièrement exprimés dans le monde de Fallout 76, la mise à jour comprend un nouveau scénario, des emplacements, des ennemis, de nouvelles armes, un nouveau système de réputation et plus encore.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

La grande mise à jour gratuite était initialement prévue pour une sortie à l’automne de l’année dernière.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.