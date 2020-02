La sortie du commutateur Outer Worlds est retardée en raison de l’épidémie de coronavirus

Après avoir déjà échoué à sortir aux côtés d’autres versions du jeu en octobre de l’année dernière, Les mondes extérieurs pour Switch a maintenant été retardé en raison de l’épidémie de coronavirus.

Private Division, l’éditeur qui gère la sortie, a expliqué sur Twitter comment Virtuos – la talentueuse équipe travaillant sur le port Nintendo du jeu – avait besoin de plus de temps pour “terminer” le développement. Toute l’équipe est saine et sauve, mais pendant cette période, certains bureaux Virtuos ont été fermés.

Pour clarifier, l’équipe de Virtuos est ok, mais leur bureau est resté fermé pendant cette période. Nous travaillons avec l’équipe pour déterminer un calendrier de développement mis à jour, et partagerons plus concernant une nouvelle date de lancement sous peu. – Division privée (@PrivateDivision) 6 février 2020

Sur une note positive, comme vous l’avez probablement lu ci-dessus, la version Switch recevra désormais une version physique sur cartouche. Cela fait suite à une annonce que le jeu serait lancé avant la fin du mois de mars et qu’il n’inclurait qu’un code de téléchargement numérique.

Virtuos n’est pas la seule société de jeux vidéo à ce jour touchée par le coronavirus. À la fin du mois dernier, nous avons entendu comment la production de Nintendo Switch avait été affectée, et hier nous avons découvert les livraisons du nouveau Animal Crossing: New Horizons L’interrupteur serait repoussé.

Lorsque nous apprendrons la nouvelle date de lancement de cette prochaine version, nous vous informerons à coup sûr.

.