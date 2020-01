La sortie physique de Big Idea Edition arrivera au printemps

Eh bien, cela n’a pas mis le feu au monde à sa sortie, mais Game Freak ne va pas prétendre que cela ne s’est jamais produit. La petite bouffe JRPG Little Town Hero: Big Idea Edition a été annoncée pour Nintendo Switch et sortira au printemps 2020, une version physique du jeu eShop qui est livrée avec des goodies supplémentaires. En plus du jeu, il comprend un livre d’art «La vie au village», «Izzit? Affiche Dazzit! », Jeu d’épinglettes« Defender Duo », bande-son officielle de« Town Tunes »et coffret de collection par-pour-le-cours. Tout cela semble assez attrayant dans l’image promotionnelle, bien que les conceptions soient toujours susceptibles de changer. Il en coûtera 49,99 $, contre 24,99 $ pour la version numérique uniquement.

Little Town Hero a été confronté à un éventail restreint de réponses à sa sortie, la plupart des joueurs étant tièdes envers les mécanismes du jeu ou carrément hostiles à leurs lacunes perçues. J’étais moi-même très excité pour ce jeu depuis son annonce initiale, mais je n’ai pas fini par jouer au jeu plus d’une ou deux fois quand il est finalement sorti. Cela a soulevé des questions sur la compétence de Game Freak à créer des jeux qui ne sont pas des Pokémon, mais le développement de jeux est une chose incroyablement compliquée, pour le meilleur et pour le pire. Quel que soit le jeu que Freak concocte ensuite, il a une chance aussi solide d’être excellent que toute autre chose.

Que pensez-vous de Little Town Hero: Big Idea Edition? Pourrait-il trouver une maison dans votre bibliothèque Nintendo Switch?

