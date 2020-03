La souris de jeu Razer Viper revient à son prix Black Friday

Les meilleures offres de jeuLes meilleures offres de jeuLes meilleures offres sur les jeux, les consoles et les accessoires de jeu du Web, mises à jour quotidiennement.

Souris de jeu filaire ambidextre ultra-légère Razer Viper | 60 $ | Amazon

Razer fabrique certains des meilleurs périphériques de jeu sur le marché, et en ce moment, la souris de jeu ultra légère Razer Viper est réduite à son prix le plus bas sur Amazon. Il y a beaucoup à aimer à propos de cette souris élégante et confortable, y compris un capteur optique de niveau jeu et suffisamment d’éclairage RVB pour faire rougir même les joueurs les plus exigeants.

Cette souris ambidextre est aussi d’une lumière absurde. Mon frère possédait cette souris de 69 grammes pour un sort et j’avais l’impression que je n’en utilisais pas du tout.

60 $

D’Amazon

8 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

.