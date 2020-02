La star du bureau John Krasinski a un héros Marvel qu’il aimerait représenter

John Krasinski, qui malgré toutes ses avancées professionnelles sera toujours Jim de The Office à nous, n’a jamais été dans un film Marvel. Bien qu’il ait auditionné pour Captain America (un rôle attribué à Chris Evans), Krasinski a maintenant les yeux rivés sur un autre héros Marvel – M. Fantastic, le chef des Fantastic Four.

En parlant au magazine Total Film (via Gamesradar) avant la sortie de A Quiet Place Part 2, que Krasinski a réalisé, l’acteur a parlé de vouloir jouer le rôle de Mr Fantastic. Les quatre fantastiques peuvent désormais être intégrés à l’univers cinématographique Marvel après l’achat de Fox par Disney.

“J’adorerais être dans l’univers Marvel”, a-t-il déclaré. “J’adore ces films parce qu’ils sont amusants, mais je pense aussi qu’ils sont vraiment bien faits … Je ne sais pas quoi [Marvel] pensent. Mais s’ils me considèrent pour M. Fantastic, continuez à me considérer parce que j’adorerais. “

Krasinski a également déclaré qu’il ne pense pas qu’il réalisera jamais l’un des films: “Oh mec, diriger une de ces choses? Je ne pense pas que je suis ton gars.”

Sa femme, Emily Blunt, était le premier choix d’origine pour Black Widow. Malheureusement pour elle, un conflit d’horaire a signifié qu’elle n’a pas pu assumer le rôle, et a plutôt joué aux côtés de Jack Black dans les voyages de Gulliver, largement oubliés.

Marvel Studios n’a pas fixé de date ni de casting pour un film Fantastic Four, et le film de 2015 n’a pas si bien fonctionné. Il reste à voir si et quand ils obtiendront leur propre film, et rien ne garantit que Krasinski sera sur leur liste restreinte.

Récemment, nous avons appris que la note que Jim a écrite pour Pam pendant The Office, que nous n’avons jamais pu voir, contenait un adieu de Krasinski écrit pour l’actrice Jenna Fischer.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: 9 minutes de Spider-Man à quatre thèmes fantastiques en action