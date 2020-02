La star du bureau John Krasinski adorerait revenir pour une réunion

Au milieu des informations en cours selon lesquelles NBC prévoit de redémarrer The Office, l’acteur John Krasinki – qui a joué Jim Halpert – a déclaré qu’il serait absolument intéressé à revenir pour un spécial de retrouvailles.

Il a dit à Esquire que The Office représentait le monde pour lui, car c’était son premier grand concert d’acteur à Hollywood. Il s’attend à ce que les gens l’appellent “Jim du bureau” jusqu’à son dernier jour – et il est d’accord avec ça.

“Le Bureau était absolument tout pour moi. Je veux dire que c’est mon début et ma fin. Je suis à peu près sûr qu’à la fin de ma carrière, je serai toujours connu pour Jim. C’était ma première expérience avec Hollywood. C’était la première famille créative que j’ai jamais eue “, a-t-il déclaré. “À bien des égards, ils seront toujours les personnes les plus importantes dans cette expérience la plus importante de ma carrière. Alors oui, s’ils ont fait une réunion, j’adorerais absolument le faire.”

Les rapports suggèrent que NBC cherche à redémarrer The Office avec une nouvelle distribution, mais cela ne veut pas dire que Jim de Krasinski – et les autres personnages mémorables de la série – ne pouvaient pas faire une sorte d’apparence.

L’Office est adapté de l’émission britannique de Ricky Gervais du même nom. Il a duré neuf saisons et a contribué à catapulter la carrière de ses prospects, y compris Krasinski qui allait continuer à jouer dans le film d’action de Michael Bay 13 Hours. Il a réalisé The Hollars en 2016 avant d’écrire et de jouer dans le thriller A Quiet Place aux côtés de sa femme, Emily Blunt. Une suite est attendue en mars.

Après le succès de The Office, Krasinski a déclaré qu’il était difficile de se lancer dans différents types de rôles, car il était connu comme Jim, le farceur et le farceur de The Office. Il a auditionné pour Captain America, mais le rôle est finalement allé à son ami Chris Evans. Il dit maintenant qu’il aimerait jouer M. Fantastic dans un nouveau film Fantastic Four.

NBCU a récemment payé 500 millions de dollars pour retirer The Office de Netflix et le publier sur son propre service de streaming, appelé Peacock, à partir de 2021.

L’acteur Steve Carell, qui a joué Michael Scott dans The Office, a déclaré dans une interview qu’il pensait que c’était une mauvaise idée de ramener The Office. Non seulement la série ne devrait pas revenir, mais elle pourrait également ne pas fonctionner si elle avait un ton similaire, a-t-il déclaré.

“Le climat est différent. Je veux dire, toute l’idée de ce personnage, Michael Scott, reposait tellement sur un comportement inapproprié”, a-t-il déclaré.

Carell a traîné les fans de The Office en novembre 2018 lors de son monologue Saturday Night Live où lui et d’autres membres de la distribution – y compris Jenna Fischer (Pam), Ellie Kemper (Erin) et Ed Helms (Andy Bernard) – semblaient diriger jusqu’à l’annonce d’un réveil, mais ce n’était qu’une blague.

