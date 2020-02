La suite de Fallen Order pourrait déjà être en développement

Une nouvelle liste d’emplois semble avoir confirmé que EA et Respawn Entertainment travaillent déjà sur un nouveau jeu de Star warsprobablement Star Wars Jedi: Fallen Order 2. La semaine dernière, un rapport d’une source fiable a émergé qui assurait que la suite de cette histoire était déjà en développement, cependant, rien n’a encore été confirmé.

Cette nouvelle liste de travaux semble aller de pair avec les informations précédemment obtenues. Bien sûr, cela pourrait être un tout nouveau jeu de Star wars, mais c’est peu probable. Ordre déchu Ce fut un succès avec la critique et les ventes, et je ne pense pas Respawn et EA Ils veulent jeter tout ce qu’ils ont fait pour quelque chose de nouveau.

Malheureusement, la liste ne révèle pas plus d’informations, mais si le jeu est déjà en développement, il est facile de supposer que nous ne le verrons pas avant 2021. Le premier jeu a été développé assez rapidement, et EA pourrait être en appuyant sur Réapparaître avec la suite de faire de même.

Via: ComicBook

