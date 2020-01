la suite de «God of War» serait en développement

Dieu de la guerre Non seulement c’était l’un des meilleurs jeux de 2018, mais c’est aussi l’une des œuvres les plus remarquables de la génération actuelle des consoles, qui diront au revoir cette année. L’exploration de la mythologie nordique a permis à la franchise d’offrir une expérience complètement différente de la trilogie originale, et il semble que Kratos ait encore suffisamment de choses à nous dire à l’avenir.

Depuis l’année précédente, des rumeurs ont surgi à propos de l’hypothèse développement de la suite, chose trop évidente si l’on tient compte du succès de la première tranche, tant sur le plan économique que dans les analyses de la presse spécialisée. Cependant, récemment une image est apparue qui a alimenté les rumeurs de la deuxième partie.

Et est-ce Kim Newman, pom-pom girl narrative pour Sony Santa Monica, responsable de God of War, a publié une photo d’elle sur Twitter portant le costume de capture de mouvement. Le matériel est accompagné du message suivant: “Ça fait du bien d’être de retour dans le costume.” Bien sûr, Newman ne voulait pas ajouter d’indices confirmant le développement de la suite.

Ça fait du bien d’être de retour dans le costume.💪 @SonySantaMonica pic.twitter.com/JlfnZB1r8Q

– imKim Newmanˊˎ˗ (@KimboSlasher) 10 janvier 2020

Sony, quant à lui, garder secret tout ce qui concerne le catalogue PlayStation 5. Certes, nous ne saurons rien des jeux avant la présentation officielle de la console. La vague de spéculation indique que, En février, la société organisera un événement pour enfin révéler son nouveau matériel. Tant qu’ils n’en parleront pas, les rumeurs continueront de grandir.

Si nous prenons comme référence les cycles de développement des études internes de Sony, alors nous pouvons être sûrs que il y a encore longtemps pour avoir des données officielles sur God of War 2, si c’est vraiment de la cuisine. Une autre option, bien que moins probable, est qu’ils travaillent sur une nouvelle propriété intellectuelle. Au-delà des franchises connues, Sony doit consacrer des efforts à proposer de nouvelles propositions pour la PS5.

